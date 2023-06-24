«Хьюстон» заинтересован в подписании Брука Лопеса

Теги возможные переходы Хьюстон Милуоки НБА Брук Лопес Эдриан Воджнаровски Баскетбол

«Хьюстон» в межсезонье-2023 попробует подписать 35-летнего центрового «Милуоки» Брука Лопеса.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Лопес станет свободным агентом. У «Рокетс», которые заинтересованы в завершении процесса перестройки, будет 59,8 миллиона долларов свободных денег в платежной ведомости.

В минувшем сезоне НБА Лопес провел 78 матчей, набирая 15,9 очка, 6,7 подбора и 2,5 блок-шота в среднем за игру.

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3 комментария

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Алексааандр
На него в целом будет хороший спрос в этом межсезонье
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