« » в межсезонье-2023 попробует подписать 35-летнего центрового « » .

Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Лопес станет свободным агентом. У «Рокетс», которые заинтересованы в завершении процесса перестройки, будет 59,8 миллиона долларов свободных денег в платежной ведомости.

В минувшем сезоне НБА Лопес провел 78 матчей, набирая 15,9 очка, 6,7 подбора и 2,5 блок-шота в среднем за игру.

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