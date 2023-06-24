«Хьюстон» заинтересован в подписании Брука Лопеса
«Хьюстон» в межсезонье-2023 попробует подписать 35-летнего центрового «Милуоки» Брука Лопеса.
Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Лопес станет свободным агентом. У «Рокетс», которые заинтересованы в завершении процесса перестройки, будет 59,8 миллиона долларов свободных денег в платежной ведомости.
В минувшем сезоне НБА Лопес провел 78 матчей, набирая 15,9 очка, 6,7 подбора и 2,5 блок-шота в среднем за игру.
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