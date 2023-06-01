Бобби Портис хочет воссоединиться с Дарвином Хэмом в «Лейкерс»

Теги возможные переходы Лейкерс Милуоки НБА Бобби Портис Дарвин Хэм Баскетбол

«Лейкерс» могут рассмотреть возможность приобретения у «Милуоки» центрового Бобби Портиса, сообщает Lakers Daily.

Согласно источнику, Портис заинтересован в переходе в лос-анджелесский клуб, чтобы воссоединиться с бывшим тренером «Бакс» Дарвином Хэмом.

Хэм покинул «Бакс» после сезона-2021/22, возглавив «Лейкерс». Контракт Портиса с «Милуоки» рассчитан до 2026 года.

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3 комментария

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Вялый Харден
напомните, что в нем хорошего, кроме того что он со скамейки шакалит дабл-даблы с подборами?
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алексей батькович
хороший но дорогой же(
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Алексааандр
Ответ Вялый Харден
напомните, что в нем хорошего, кроме того что он со скамейки шакалит дабл-даблы с подборами?
если правильно его использовать, то может быть полезен. но не особо я верю в цен новых с таким ростом. но нужно отдать должное ему, в чемпионский год Милуоки
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