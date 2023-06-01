Бобби Портис хочет воссоединиться с Дарвином Хэмом в «Лейкерс»
«Лейкерс» могут рассмотреть возможность приобретения у «Милуоки» центрового Бобби Портиса, сообщает Lakers Daily.
Согласно источнику, Портис заинтересован в переходе в лос-анджелесский клуб, чтобы воссоединиться с бывшим тренером «Бакс» Дарвином Хэмом.
Хэм покинул «Бакс» после сезона-2021/22, возглавив «Лейкерс». Контракт Портиса с «Милуоки» рассчитан до 2026 года.
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