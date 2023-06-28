Брайан Уиндхорст: «Предложение «Сиксерс» будет значительно выше, чем Харден должен был получить за следующий сезон»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Филадельфия» предложит Джеймсу Хардену зарплату «значительно выше», чем он должен был получить, если бы воспользовался опцией продления (35,6 млн долларов).

«Не думаю, что отказ от опции на следующий сезон означает, что он уходит. В прошлом году он согласился на существенное сокращение зарплаты, чтобы помочь «Сиксерс» собрать состав, и они это сделали, подписав Такера и выменяв Мелтона. Харден, честно говоря, немного в долгу перед командой за свое выступление.

Я ожидаю, что предложение «Сиксерс» будет значительно выше, чем Харден должен был получить за следующий сезон. Все указывает на то, что он останется. Я бы не сказал, что все решено, но есть определенные признаки.

Вопрос в том, какой контракт они подпишут. Они могут заключить соглашение на четыре года. Уверен, что « » хочет более короткий контракт, учитывая, что речь идет о 33-летнем игроке», – сказал Уиндхорст.

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