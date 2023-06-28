Брайан Уиндхорст: «Предложение «Сиксерс» будет значительно выше, чем Харден должен был получить за следующий сезон»

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Джеймс Харден Брайан Уиндхорст Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Филадельфия» предложит Джеймсу Хардену зарплату «значительно выше», чем он должен был получить, если бы воспользовался опцией продления (35,6 млн долларов).

«Не думаю, что отказ Джеймса Хардена от опции на следующий сезон означает, что он уходит. В прошлом году он согласился на существенное сокращение зарплаты, чтобы помочь «Сиксерс» собрать состав, и они это сделали, подписав Такера и выменяв Мелтона. Харден, честно говоря, немного в долгу перед командой за свое выступление.

Я ожидаю, что предложение «Сиксерс» будет значительно выше, чем Харден должен был получить за следующий сезон. Все указывает на то, что он останется. Я бы не сказал, что все решено, но есть определенные признаки.

Вопрос в том, какой контракт они подпишут. Они могут заключить соглашение на четыре года. Уверен, что «Филадельфия» хочет более короткий контракт, учитывая, что речь идет о 33-летнем игроке», – сказал Уиндхорст.

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7 комментариев

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Максим Макеев
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ДИКАНЬ
Ответ LBJ236
Иррациональная любовь Мори к Хардену поражает... любые деньги... но это просто непрофессионально как для ГМ-ма, и ведет команду в тупик
Откаты, коррупция, кумовство))
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LBJ236
Иррациональная любовь Мори к Хардену поражает... любые деньги... но это просто непрофессионально как для ГМ-ма, и ведет команду в тупик
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Djoyin
Никто ему бороду не предлагал сбрить за больший контракт? Интересно, как дальше будет меняться игра этого удивительного человека
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Tolball
Ответ Максим Макеев
120 на 3 достаточно
Он скорее всего будет с них тянуть минимум 4года и может найдут компромисс в районе 150.
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Перстень Уэстбрука
Ответ LBJ236
Иррациональная любовь Мори к Хардену поражает... любые деньги... но это просто непрофессионально как для ГМ-ма, и ведет команду в тупик
По сути Хардену платят за то,каким он был в Хьюстоне и не более
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Локоть Артеста
Ответ LBJ236
Иррациональная любовь Мори к Хардену поражает... любые деньги... но это просто непрофессионально как для ГМ-ма, и ведет команду в тупик
В знак дружбы Мори выложит Бородатому больше денег. Он верит что Харден остался таким же каким был в Хьюстоне.
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