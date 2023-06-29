Обозреватель «Рокетс» Келли Айко: «Cанз» и «Клипперс» проявляют интерес к Джеймсу Хардену»

Теги Клипперс Филадельфия Финикс НБА Джеймс Харден Баскетбол

Обозреватель «Хьюстона» и журналист The Athletic Келли Айко рассказал об интересе в разыгрывающем «Филадельфии» Джеймсе Хардене от других команд.

«С точки зрения Джеймса, у него всегда было несколько вариантов. «Финикс» всегда был одним из вариантов. Еще одна команда, о которой я недавно слышал, что она является темной лошадкой: это «Клипперс», – сказал Айко в эфире своего обзорного шоу.

Харден еще не принял решения по опции на следующий сезон. Ожидается, что он откажется от нее и продлит контракт с «Сиксерс».

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4 комментария

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2fat
Финикс его собрался на минималку чтоли подписать? :D
Варик ещё с sing-n-trade на Пола Джорджа я бы понял, в целом.
+3
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+3
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Agent Smith
Дюрант + Харден это уже сериал🏀
+2
0
+2
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AllanHouston
Ответ 2fat
Финикс его собрался на минималку чтоли подписать? :D Варик ещё с sing-n-trade на Пола Джорджа я бы понял, в целом.
Харден может не выходить из контракта, оставшись на сезон за 35.6 млн. долларов и инициировать обмен впоследствии, что не создаст проблем с жёстким потолком.

Нужно проверить в новом CBA когда вступает в силу правило, что при варианте "продление-и-обмен" игрока можно теперь будет продлевать до суммарных 4 лет контракта с повышением зарплаты в 120% вместо предыдущих 3 суммарных лет и 105%
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AllanHouston
Ответ AllanHouston
Харден может не выходить из контракта, оставшись на сезон за 35.6 млн. долларов и инициировать обмен впоследствии, что не создаст проблем с жёстким потолком. Нужно проверить в новом CBA когда вступает в силу правило, что при варианте "продление-и-обмен" игрока можно теперь будет продлевать до суммарных 4 лет контракта с повышением зарплаты в 120% вместо предыдущих 3 суммарных лет и 105%
Ага, изменения в правило "продление-и-обмен" вступит в силу только с 24-25.

Поэтому в рамках нынешнего сезона всё по старинке: либо двухлетнее продление сразу, либо жди шесть месяцев.
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