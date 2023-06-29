Обозреватель «Рокетс» Келли Айко: «Cанз» и «Клипперс» проявляют интерес к Джеймсу Хардену»
Обозреватель «Хьюстона» и журналист The Athletic Келли Айко рассказал об интересе в разыгрывающем «Филадельфии» Джеймсе Хардене от других команд.
«С точки зрения Джеймса, у него всегда было несколько вариантов. «Финикс» всегда был одним из вариантов. Еще одна команда, о которой я недавно слышал, что она является темной лошадкой: это «Клипперс», – сказал Айко в эфире своего обзорного шоу.
Харден еще не принял решения по опции на следующий сезон. Ожидается, что он откажется от нее и продлит контракт с «Сиксерс».
Что за тип в рубиновом костюме на драфте НБА? Грэйди Дик – король тиктока: говорит голосом Дональда Дака, изображает школьниц и пляшет как чумовой
Варик ещё с sing-n-trade на Пола Джорджа я бы понял, в целом.
Нужно проверить в новом CBA когда вступает в силу правило, что при варианте "продление-и-обмен" игрока можно теперь будет продлевать до суммарных 4 лет контракта с повышением зарплаты в 120% вместо предыдущих 3 суммарных лет и 105%
Поэтому в рамках нынешнего сезона всё по старинке: либо двухлетнее продление сразу, либо жди шесть месяцев.