Обозреватель «Рокетс» Келли Айко: «Cанз» и «Клипперс» проявляют интерес к Джеймсу Хардену»

Обозреватель «Хьюстона» и журналист The Athletic Келли Айко рассказал об интересе в разыгрывающем «Филадельфии» от других команд.

«С точки зрения Джеймса, у него всегда было несколько вариантов. « » всегда был одним из вариантов. Еще одна команда, о которой я недавно слышал, что она является темной лошадкой: это « », – сказал Айко в эфире своего обзорного шоу.

Харден еще не принял решения по опции на следующий сезон. Ожидается, что он откажется от нее и продлит контракт с «Сиксерс».

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