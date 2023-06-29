«Мы – братья». Дрэймонд Грин держит Стефена Карри и Клэя Томпсона в курсе своих планов

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, который завтра станет свободным агентом, признался, что регулярно общается с партнерами по команде Стефеном Карри и Клэем Томпсоном и держит их в курсе своих планов.

«Что делает нас особенными, так это то, что мы – братья. Стеф и Клэй – это парни, с которыми я готов пойти на войну. Мы будем продолжать встречаться и поддерживать связь, когда закончим играть.

Я выхожу на рынок свободных агентов. В СМИ появляются разные слухи, поэтому я постоянно делюсь с парнями своими мыслями. Если так получится, что уйду, я не хочу, чтобы мне пришлось говорить им: «Эй, парни, к вашему сведению, я ушел». Сейчас новости приходят сразу на телефон, и у меня не будет возможности предупредить их.

Поэтому я общаюсь с ними пару раз в неделю, просто рассказываю о том, что думаю, что слышу. Мы слышим разные слухи, но пока нельзя вести переговоры», – рассказал Грин в подкасте Пола Джорджа.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jazzzz
Хранитель костяка.
1) Дюранта выпилил
2) Пула выпилил
Цербер!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий