«Мы – братья». Дрэймонд Грин держит Стефена Карри и Клэя Томпсона в курсе своих планов

Форвард « » , который завтра станет свободным агентом, признался, что регулярно общается с партнерами по команде и и держит их в курсе своих планов.

«Что делает нас особенными, так это то, что мы – братья. Стеф и Клэй – это парни, с которыми я готов пойти на войну. Мы будем продолжать встречаться и поддерживать связь, когда закончим играть.

Я выхожу на рынок свободных агентов. В СМИ появляются разные слухи, поэтому я постоянно делюсь с парнями своими мыслями. Если так получится, что уйду, я не хочу, чтобы мне пришлось говорить им: «Эй, парни, к вашему сведению, я ушел». Сейчас новости приходят сразу на телефон, и у меня не будет возможности предупредить их.

Поэтому я общаюсь с ними пару раз в неделю, просто рассказываю о том, что думаю, что слышу. Мы слышим разные слухи, но пока нельзя вести переговоры», – рассказал Грин в подкасте Пола Джорджа.

50 главных свободных агентов НБА-2023