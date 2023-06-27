Форвард Дрэймонд Грин, как ожидается, продлит контракт с « » после открытия рынка свободных агентов в июле.

По информации инсайдера Криса Хэйнса, несмотря на это, Грин готов встретиться с заинтересованными командами и оценить их предложения.

«Мне рассказали, что Дрэймонд Грин открыт для встреч с другими командами, что может вызвать проблемы. При этом, если вы спросите меня прямо сейчас, 27 июня, что же произойдет, я скажу, что Дрэймонд вернется в «Голден Стэйт», – произнес Хэйнс.

Грин ранее намекнул, что достоин еще одного контракта на 100 миллионов долларов.

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