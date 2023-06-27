Дрэймонд Грин готов встретиться с заинтересованными командами после открытия рынка свободных агентов

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Крис Хэйнс Баскетбол

Форвард Дрэймонд Грин, как ожидается, продлит контракт с «Голден Стэйт» после открытия рынка свободных агентов в июле. 

По информации инсайдера Криса Хэйнса, несмотря на это, Грин готов встретиться с заинтересованными командами и оценить их предложения.

«Мне рассказали, что Дрэймонд Грин открыт для встреч с другими командами, что может вызвать проблемы. При этом, если вы спросите меня прямо сейчас, 27 июня, что же произойдет, я скажу, что Дрэймонд вернется в «Голден Стэйт», – произнес Хэйнс.

Грин ранее намекнул, что достоин еще одного контракта на 100 миллионов долларов.

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9 комментариев

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Stephan Carrypenko
Вбросы от Рич Пола, хотя и гсв могут спокойно ссылаться на Криса Пола и его способности разыгрывающего и какого-никакого защитника)) В принципе если всех сохранить и Пол примет роль руководить вторым юнитом-это будет интересно и актуально
ИМХО
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scorp19
Ответ Арсен Венгер (копия)
Не верю что грин может кому то пригодиться… вообще удивительно как он раздул свою роль в этих гсв. Игрок без броска, средний iq, характер и командные качества -F. Кому нужен такой токсик не за минималку, не умеющий попадать в кольцо. Единственное его сильно качество - что он идеально закрывал слабые стороны 2 лучших шутеров в истории
как обесценить игру в защите
+2
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betwriver
Агент Грина выясняет ситуацию по цене на рынке - в надежде получить какие-то достойные предложения от других клубов для усиления переговорных позиций в торговле Грина с ГСВ. Очень маловероятно, что найдется клуб, отличный от ГСВ, который даст Грину искомые им 100 млн. Поэтому, думаю, что в итоге он подпишет с ГСВ новый контракт - но уже не на своих условиях, а на условиях ГСВ.
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Mr.BadGuy
А когда рынок открывается?
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Александр Земский
Ну теперь точно подпишет новый контракт с ГСВ
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Roman Boroveev
Ответ Mr.BadGuy
А когда рынок открывается?
Я бы ещё прочёл список свободных агентов, как то рамайс делал рейтинги и прогнозы контрактов
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Ali Kurainov 2.0
Ответ Mr.BadGuy
А когда рынок открывается?
1 июля
+1
-1
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