Игорь Кочарян: «Контракт МБА с Трушкиным подписан на два года»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян сообщил, что контракт с форвардом подписан на два года.

«Контракт с Трушкиным подписан на два года.

Что касается перехода игрока в МБА, то это было обоюдное желание — и его, и наше. Он был очень заинтересован попасть в нашу систему, поскольку хорошо представляет себе требования главного тренера.

Плюс, несмотря на то, что он достаточно опытный игрок, есть запрос на развитие. У него четкое представление, что в системе МБА он может еще добавить во многих качествах. И как подтверждение, что срок контракта не годичный, а на два сезона», — сказал Кочарян.

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