МБА объявил об уходе из команды Антона Пушкова

Теги переходы Единая лига ВТБ Антон Пушков МБА Баскетбол

Центровой Антон Пушков (34 года, 208 см) покинул МБА.

Пушков перешел в МБА перед началом сезона-22/23. Россиянин помог красно-белым в дебютном сезоне выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ и завоевать бронзовые медали Кубка России.

Центровой провел за МБА в общей сложности 32 матча, в среднем набирая 4,9 очка и делая 2,6 подбора.

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