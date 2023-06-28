МБА объявил об уходе из команды Антона Пушкова

Центровой Антон Пушков (34 года, 208 см) покинул .

Пушков перешел в МБА перед началом сезона-22/23. Россиянин помог красно-белым в дебютном сезоне выйти в плей-офф лиги ВТБ и завоевать бронзовые медали Кубка России.

Центровой провел за МБА в общей сложности 32 матча, в среднем набирая 4,9 очка и делая 2,6 подбора.

Что за тип в рубиновом костюме на драфте НБА? Грэйди Дик – король тиктока: говорит голосом Дональда Дака, изображает школьниц и пляшет как чумовой

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю