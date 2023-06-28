Игорь Кочарян об уходе Антона Пушкова из МБА: «Возросла конкуренция на позиции центрового»
Генеральный директор МБА Игорь Кочарян объяснил уход Антона Пушкова из команды возросшей конкуренцией на позиции центрового.
«Здесь только слова благодарности Антону. В очень важный период, в период становления клуба Пушков присоединился к МБА. Прошедший сезон сложился позитивно, и его роль была очень весомой. Не всегда, может быть, все получалось в плане баскетбола, где‑то были травмы, но Антон всегда старался быть готовым и помогал на паркете и за его пределами.
Так что по совокупности в минувшем сезоне у нас все сложилось. Опять же могу только поблагодарить Антона. Желаю ему всего самого лучшего.
Почему клуб и игрок расстались?
В принципе у нас конкуренция на этой позиции немного возросла. Плюс еще есть наш молодой игрок Максим Савченко. Так что это основная причина», — сказал Кочарян.
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