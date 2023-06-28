Игорь Кочарян об уходе Антона Пушкова из МБА: «Возросла конкуренция на позиции центрового»

Теги Игорь Кочарян Единая лига ВТБ Антон Пушков МБА Баскетбол

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян объяснил уход Антона Пушкова из команды возросшей конкуренцией на позиции центрового.

«Здесь только слова благодарности Антону. В очень важный период, в период становления клуба Пушков присоединился к МБА. Прошедший сезон сложился позитивно, и его роль была очень весомой. Не всегда, может быть, все получалось в плане баскетбола, где‑то были травмы, но Антон всегда старался быть готовым и помогал на паркете и за его пределами.

Так что по совокупности в минувшем сезоне у нас все сложилось. Опять же могу только поблагодарить Антона. Желаю ему всего самого лучшего.

Почему клуб и игрок расстались?

В принципе у нас конкуренция на этой позиции немного возросла. Плюс еще есть наш молодой игрок Максим Савченко. Так что это основная причина», — сказал Кочарян.

Так что же это было? Сезон Единой лиги — в сюжетах

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