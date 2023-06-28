Президент «Нижнего Новгорода» оценил перспективы в НБА.

Француз был выбран «Сан‑Антонио» на драфте НБА 2023 года под общим первым номером.

«Вембаньяма – это очень хорошее полено. И из него можно лепить прекрасного Буратино. Он попал в надежные, хорошие руки. «Сан‑Антонио» - это та команда, которая может ему помочь.

Техника у него хорошая, моторика прекрасная. Как он из этого всего сможет слепить хороший спортивный результат – за этим очень интересно будет наблюдать», – сказал Панов.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала