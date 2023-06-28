Сергей Панов: «Вембаньяма – это очень хорошее полено. И из него можно лепить прекрасного Буратино»
Президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов оценил перспективы Виктора Вембаньямы в НБА.
Француз был выбран «Сан‑Антонио» на драфте НБА 2023 года под общим первым номером.
«Вембаньяма – это очень хорошее полено. И из него можно лепить прекрасного Буратино. Он попал в надежные, хорошие руки. «Сан‑Антонио» - это та команда, которая может ему помочь.
Техника у него хорошая, моторика прекрасная. Как он из этого всего сможет слепить хороший спортивный результат – за этим очень интересно будет наблюдать», – сказал Панов.
Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала
В целом же - нормальное сравнение. Есть очень хороший исходный материал с прекрасными данными, который нужно правильно реализовать. И САС это хороший Папо Карло, который с такими исходными данными может работать. Хуже если бы так называемое(отсылочки к речевым оборотам "самого великого политика") полено попало бы в руки обычных дровосеков последних лет по типу Шарлотт, Детройт и тд.