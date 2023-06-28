Сергей Панов: «Вембаньяма – это очень хорошее полено. И из него можно лепить прекрасного Буратино»

Теги Сан-Антонио НБА Сергей Панов Виктор Вембаньяма Баскетбол

Президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов оценил перспективы Виктора Вембаньямы в НБА.

Француз был выбран «Сан‑Антонио» на драфте НБА 2023 года под общим первым номером.

«Вембаньяма – это очень хорошее полено. И из него можно лепить прекрасного Буратино. Он попал в надежные, хорошие руки. «Сан‑Антонио» - это та команда, которая может ему помочь.

Техника у него хорошая, моторика прекрасная. Как он из этого всего сможет слепить хороший спортивный результат – за этим очень интересно будет наблюдать», – сказал Панов.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

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9 комментариев

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quznez
скажите как его зовут: Вем-бань-я-ма!
+21
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sergoid
А лепить будет Поп Карло
+10
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Константин Согрин
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Американским СМИ врядли будет интересно мнение Сергея Панова. А если серьезно, то Very good poleno
Good wood
+9
0
+9
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чсв уолла
Ответ Константин Согрин
Вот непонятно, комплимент или оскорбление. И как это переводить для американских СМИ?)))
Адам Сильвер судорожно обновлял страничку спортса с разделом НБА после драфта, чтобы наконец увидеть то, чего он и весь менеджмент НБА так долго ждали - мнение президента "Нижнего Новгорода" о Вембаньяме.
+7
0
+7
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Ответ Константин Согрин
Вот непонятно, комплимент или оскорбление. И как это переводить для американских СМИ?)))
Американским СМИ врядли будет интересно мнение Сергея Панова. А если серьезно, то Very good poleno
+6
-1
+5
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Sweetener
Ответ Константин Согрин
Вот непонятно, комплимент или оскорбление. И как это переводить для американских СМИ?)))
Судя по координации и манере игры Панова это комплимент )
+1
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Идущий к реке
Ответ Константин Согрин
Вот непонятно, комплимент или оскорбление. И как это переводить для американских СМИ?)))
Интересно для каких это СМИ американских переведут данный комментарий Панова?)
В целом же - нормальное сравнение. Есть очень хороший исходный материал с прекрасными данными, который нужно правильно реализовать. И САС это хороший Папо Карло, который с такими исходными данными может работать. Хуже если бы так называемое(отсылочки к речевым оборотам "самого великого политика") полено попало бы в руки обычных дровосеков последних лет по типу Шарлотт, Детройт и тд.
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