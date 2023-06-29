Стефен Карри: «Крис Пол славится тем, что делает свои команды лучше, поэтому мы совершили этот обмен»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Стефен Карри Баскетбол

Суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что очень рад приходу в команду опытного разыгрывающего Криса Пола.

«Это будет потрясающе.

Очевидно, что это большие перемены, учитывая всю историю наших отношений. Он был моим наставником, когда я уходил из университета. Мне посчастливилось тренироваться с ним и чему-то у него научиться.

Крис Пол славится тем, что делает свои команды лучше, и я думаю, что именно поэтому мы совершили этот обмен. Для нас это возможность побороться на самом высоком уровне, снова стать командой чемпионского уровня и собрать воедино все детали.

Я просто взволнован неизвестностью и возможностью, стоящей за ней. В команде будет много парней с высоким IQ», – сказал Карри.

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

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5 комментариев

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Костя Кот
Крис Пол славится тем, что его команды не выигрывают чашку
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FLEXXX
Хочется верить в лучшее....но
С учётом безнадёги в сезоне особенно ярко выразившейся в плей-офф
Полнейшим НЕ развитии молодежи
Отсутствии помощи со стороны ролевиков в играх на вылет
Вероятной потери (на мой скромный взгляд) хоть какого-то светлого пятнышка Dи Винченцо
Полного непонимания Клэя своей роли на паркете...
Как-то не верится
Ну и возвращаясь к Полу....хорошего человека Крысом не назовут
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