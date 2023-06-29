Стефен Карри: «Крис Пол славится тем, что делает свои команды лучше, поэтому мы совершили этот обмен»
Суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что очень рад приходу в команду опытного разыгрывающего Криса Пола.
«Это будет потрясающе.
Очевидно, что это большие перемены, учитывая всю историю наших отношений. Он был моим наставником, когда я уходил из университета. Мне посчастливилось тренироваться с ним и чему-то у него научиться.
Крис Пол славится тем, что делает свои команды лучше, и я думаю, что именно поэтому мы совершили этот обмен. Для нас это возможность побороться на самом высоком уровне, снова стать командой чемпионского уровня и собрать воедино все детали.
Я просто взволнован неизвестностью и возможностью, стоящей за ней. В команде будет много парней с высоким IQ», – сказал Карри.
Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций
С учётом безнадёги в сезоне особенно ярко выразившейся в плей-офф
Полнейшим НЕ развитии молодежи
Отсутствии помощи со стороны ролевиков в играх на вылет
Вероятной потери (на мой скромный взгляд) хоть какого-то светлого пятнышка Dи Винченцо
Полного непонимания Клэя своей роли на паркете...
Как-то не верится
Ну и возвращаясь к Полу....хорошего человека Крысом не назовут