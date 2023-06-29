Стефен Карри: «Крис Пол славится тем, что делает свои команды лучше, поэтому мы совершили этот обмен»

Суперзвезда «Голден Стэйт» признался, что очень рад приходу в команду опытного разыгрывающего .

«Это будет потрясающе.

Очевидно, что это большие перемены, учитывая всю историю наших отношений. Он был моим наставником, когда я уходил из университета. Мне посчастливилось тренироваться с ним и чему-то у него научиться.

Крис Пол славится тем, что делает свои команды лучше, и я думаю, что именно поэтому мы совершили этот обмен. Для нас это возможность побороться на самом высоком уровне, снова стать командой чемпионского уровня и собрать воедино все детали.

Я просто взволнован неизвестностью и возможностью, стоящей за ней. В команде будет много парней с высоким IQ», – сказал Карри.

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций