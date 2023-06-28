Защитник « » поделился мнением о переходе разыгрывающего в команду.

«Когда доводится играть вместе с человеком, который был одним из лучших баскетболистов поколения – это честь. Немного странно, что Крис Пол перешел в «Уорриорз» после всего, что было, после всех наших сражений. Он возглавлял команды, которые были близки к тому, чтобы остановить нас, или даже те, которые это делали, как это было в 2014 году.

Мне кажется, он добавит нам уверенности и лидерскую составляющую, нам это точно не помешает. Знаю, что у и Криса долгая совместная история, поскольку оба они из Северной Каролины. Думаю, мне легко будет сыграться с таким сильным пасующим игроком и плеймейкером. Я в восторге», – заявил Томпсон.

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