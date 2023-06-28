Клэй Томпсон: «Немного странно, что Крис Пол перешел в «Уорриорз» после всего, но вообще я в восторге»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон поделился мнением о переходе разыгрывающего Криса Пола в команду.

«Когда доводится играть вместе с человеком, который был одним из лучших баскетболистов поколения – это честь. Немного странно, что Крис Пол перешел в «Уорриорз» после всего, что было, после всех наших сражений. Он возглавлял команды, которые были близки к тому, чтобы остановить нас, или даже те, которые это делали, как это было в 2014 году.

Мне кажется, он добавит нам уверенности и лидерскую составляющую, нам это точно не помешает. Знаю, что у Стефа и Криса долгая совместная история, поскольку оба они из Северной Каролины. Думаю, мне легко будет сыграться с таким сильным пасующим игроком и плеймейкером. Я в восторге», – заявил Томпсон.

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7 комментариев

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AnSw33r
Ответ Xell
Коби побил бы рекорд Майкла по гайкам.
да бы мешает . Леброн бы мог войти в 5 ку лучших но бы помешала так же
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lopek
Ответ betwriver
"Думаю, мне легко будет сыграться с таким сильным пасующим игроком и плеймейкером." Скорее всего, Пол будет разыгрывающим во втором юните (ну не вместо же Стефа в первом). То есть Клей уже тоже думает, что и он также будет с ним там же. Ну ок.
Я хоть не фанат гсв и не слишком слежу за командой, но Керр постоянно в регулярке менял пятерки, поэтому думаю они уж точно друг с другом все поиграют)
Да и Карри, наверное, номинально только первый номер, скорее всего стефу будет лучше даже на втором
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Yony
Если бы НБА не завалило переход Криса к Кобе — да хрен знает, что бы было)))
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betwriver
"Думаю, мне легко будет сыграться с таким сильным пасующим игроком и плеймейкером." Скорее всего, Пол будет разыгрывающим во втором юните (ну не вместо же Стефа в первом). То есть Клей уже тоже думает, что и он также будет с ним там же. Ну ок.
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