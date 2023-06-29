Ожидается, что Крис Пол будет выходить в стартовой пятерке «Голден Стэйт»
Ожидается, что новобранец «Голден Стэйт» Крис Пол будет выходить в стартовой пятерке команды, сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс.
Центровой Кевон Луни переместится на скамейку запасных.
«Уорриорз» приобрели Пола у «Вашингтона» в обмен на Джордана Пула, Райана Роллинза, защищенный пик первого раунда драфта-2030 и выбор во втором раунде драфта-2027.
Ранее Пол перешел из «Финикса» в «Вашингтон» в результате обмена с участием звездного защитника Брэдли Била.
Отвисшая челюсть, закатившиеся глаза – таким НБА запомнила будущего генменеджера «Голден Стэйт». По одному фото
А у него инфа, как будут использовать игрока.
Данливи сказал, что Пул часть их команды. А его через несколько дней обменяли. И это ГМ.
А тут обычные... "Новости"
От "инсайдеров"- читай сплетников, которые наговорят кучу и что-то сбудется.
Пол раз за разом опровергает всех скептиков относительно того, есть ли еще у него бензин в баке, но закат у игроков, которым капитально под сорок, наступает достаточно внезапно и быстро. От великого до смешного - всего шаг.