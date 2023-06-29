Ожидается, что Крис Пол будет выходить в стартовой пятерке «Голден Стэйт»

Ожидается, что новобранец «Голден Стэйт» будет выходить в стартовой пятерке команды, сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс.

Центровой Кевон Луни переместится на скамейку запасных.

«Уорриорз» приобрели Пола у «Вашингтона» в обмен на Джордана Пула, Райана Роллинза, защищенный пик первого раунда драфта-2030 и выбор во втором раунде драфта-2027.

Ранее Пол перешел из «Финикса» в «Вашингтон» в результате обмена с участием звездного защитника Брэдли Била.

Отвисшая челюсть, закатившиеся глаза – таким НБА запомнила будущего генменеджера «Голден Стэйт». По одному фото