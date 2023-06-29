Ожидается, что Крис Пол будет выходить в стартовой пятерке «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Кевон Луни Баскетбол

Ожидается, что новобранец «Голден Стэйт» Крис Пол будет выходить в стартовой пятерке команды, сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс.

Центровой Кевон Луни переместится на скамейку запасных.

«Уорриорз» приобрели Пола у «Вашингтона» в обмен на Джордана Пула, Райана Роллинза, защищенный пик первого раунда драфта-2030 и выбор во втором раунде драфта-2027.

Ранее Пол перешел из «Финикса» в «Вашингтон» в результате обмена с участием звездного защитника Брэдли Била.

Отвисшая челюсть, закатившиеся глаза – таким НБА запомнила будущего генменеджера «Голден Стэйт». По одному фото

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17 комментариев

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MrManchester
Ловите наркоманов.
+14
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Вячеслав Речапов
будет самая маленькая стартовая пятёрка в лиге
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Андрей Петров
Пол за вбарывание бороться будет и под щитами на обоих
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carmelo hot sause
Ответ Руслан Султанов
Ага а Стефа на лавку посадят! Луни явно будет в старте какой Пол что за бред!
Имеется ввиду пятёрка Пол-Карри-Клей-Уигс-Грин. Добавили ПГ, убрали центра. Согласен, бред. Даже если так начнут сезон, то потом вернут как было, я уверен
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Cubs-V
Ответ Cash_flow
Можно ли доверять данному инсайдеру, кто шарит? Я не верю в этот бред
Еще 3 месяца до тренировочного лагеря.
А у него инфа, как будут использовать игрока.
Данливи сказал, что Пул часть их команды. А его через несколько дней обменяли. И это ГМ.
А тут обычные... "Новости"
От "инсайдеров"- читай сплетников, которые наговорят кучу и что-то сбудется.
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Tim Timson
Гена Спирс секта)
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Tim Timson
у него кстати вроде нет матчей со скамейки в карьере)
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mqh9pzrxgf
Ответ carmelo hot sause
Имеется ввиду пятёрка Пол-Карри-Клей-Уигс-Грин. Добавили ПГ, убрали центра. Согласен, бред. Даже если так начнут сезон, то потом вернут как было, я уверен
Да возможно Грин будет сидеть, и к слову травмы, ключевое тут
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Maturmalai
Ответ Андрей Петров
Пол за вбарывание бороться будет и под щитами на обоих
Самое интересное, что такой стартовый состав не сработает не столько из-за роста, сколько из-за возраста.
Пол раз за разом опровергает всех скептиков относительно того, есть ли еще у него бензин в баке, но закат у игроков, которым капитально под сорок, наступает достаточно внезапно и быстро. От великого до смешного - всего шаг.
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Крокозябра
Луни в самом соку и прогрессирует каждый год. Если инсайдер окажется прав, то это будет очень тупое решение тренерского штаба. Пол будет выходить в основе, либо если Грина не будет в ГСВ, либо на пару минут, где его будет менять как раз Луни (всё-равно это тупо).
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Адмирал МакКряк
ГС переходят в чемпионат карликов, что ли? Или просто решили загнать старика, чтобы тот прям посреди сезона копыта откинул?
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sanya_xl
Уиггинс на позиции тяжелого форварда)
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Ali Kurainov 2.0
Грин на 5. Играли уже такой пятеркой только с Пулом. По ходу матча минуты разведут, чтобы Пол со вторым юнитом играл. Начинать и заканчивать будут этой пятеркой. Ожидаемо
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