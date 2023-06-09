Костас Слукас, скорее всего, сыграет в 3-м матче против «Панатинаикоса»

Теги Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Костас Слукас Баскетбол

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас, скорее всего, примет участие в 3-м матче финала чемпионата Греции против «Панатинаикоса» (1-1).

Слукас пропустил вторую игру серии из-за гастроэнтерита, воспаления слизистой оболочки желудка.

Сообщается, что защитник вернулся к командным тренировкам.

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