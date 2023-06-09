Костас Слукас, скорее всего, сыграет в 3-м матче против «Панатинаикоса»
Разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас, скорее всего, примет участие в 3-м матче финала чемпионата Греции против «Панатинаикоса» (1-1).
Слукас пропустил вторую игру серии из-за гастроэнтерита, воспаления слизистой оболочки желудка.
Сообщается, что защитник вернулся к командным тренировкам.
Участие MVP-2022/23 Саши Везенкова остается под вопросом.
Шакира, Погба и Неймар болели за «Майами». Их обожает Джимми Батлер
Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии
Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!
Комментарии