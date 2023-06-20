«Чикаго» хочет получить за Зака Лавина молодого игрока и несколько пиков 1-го раунда

Теги возможные переходы Чикаго НБА Зак Лавин Баскетбол

«Чикаго» недавно начал выслушивать предложения других команд по атакующему защитнику Заку Лавину.

Как сообщает обозреватель NBC Sports Кей Си Джонсон со ссылкой на источник в команде Восточной конференции, «Буллс» нацелены на получении за Лавина «сильного молодого игрока, нескольких выборов в первом раунде и игрока для уравнения по зарплате».

Другой источник проинформировал, что «один выбор в первом раунде и признанный высококлассный игрок могут быть интригующим вариантом».

У Лавина осталось четыре сезона по контракту на сумму 215 миллионов долларов.

Лавин в прошедшем сезоне набирал в среднем 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи, реализуя 48,5% бросков с игры и 37,5% из-за дуги.

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3 комментария

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kolyan#15
Это такая тактика. Дать огромный контракт ,а на следующий сезон выменивать на пики и ролевых игроков?
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