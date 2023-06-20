«Чикаго» хочет получить за Зака Лавина молодого игрока и несколько пиков 1-го раунда
«Чикаго» недавно начал выслушивать предложения других команд по атакующему защитнику Заку Лавину.
Как сообщает обозреватель NBC Sports Кей Си Джонсон со ссылкой на источник в команде Восточной конференции, «Буллс» нацелены на получении за Лавина «сильного молодого игрока, нескольких выборов в первом раунде и игрока для уравнения по зарплате».
Другой источник проинформировал, что «один выбор в первом раунде и признанный высококлассный игрок могут быть интригующим вариантом».
У Лавина осталось четыре сезона по контракту на сумму 215 миллионов долларов.
Лавин в прошедшем сезоне набирал в среднем 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи, реализуя 48,5% бросков с игры и 37,5% из-за дуги.
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