Центровой сборной Франции Виктор Вембаньяма объяснил, почему решил пропустить чемпионат мира 2023 года.

На прошлой неделе 19-летний бигмен был выбран «Сан-Антонио» под 1-м номером на драфте НБА.

«Поездка на турнир помешала бы моему развитию и была бы неблагоразумной с точки зрения здоровья. Надеюсь, люди меня поймут.

Меня это тоже расстраивает. Сборная Франции по-прежнему играет для меня центральную роль. Я хочу выиграть с этой командой как можно больше титулов. Но думаю, что это необходимая жертва», – заявил Вембаньяма.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала