Виктор Вембаньяма о пропуске ЧМ-2023: «Меня это тоже расстраивает, но это необходимая жертва»

Теги Сан-Антонио сборная Франции НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Виктор Вембаньяма Баскетбол

Центровой сборной Франции Виктор Вембаньяма объяснил, почему решил пропустить чемпионат мира 2023 года.

На прошлой неделе 19-летний бигмен был выбран «Сан-Антонио» под 1-м номером на драфте НБА.

«Поездка на турнир помешала бы моему развитию и была бы неблагоразумной с точки зрения здоровья. Надеюсь, люди меня поймут.

Меня это тоже расстраивает. Сборная Франции по-прежнему играет для меня центральную роль. Я хочу выиграть с этой командой как можно больше титулов. Но думаю, что это необходимая жертва», – заявил Вембаньяма.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

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1 комментарий

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Друг Джордана
Надеюсь, что парень комфортно войдет в лигу, а не начнет с травмы
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