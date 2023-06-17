«Даллас» не планирует сохранять Кристиана Вуда в межсезонье

Теги возможные переходы Даллас НБА Дуайт Пауэлл Кристиан Вуд Баскетбол

Тяжелый форвард «Далласа» Кристиан Вуд с высокой долей вероятности покинет клуб в межсезонье-2023, когда станет свободным агентом.

Об этом сообщил инсайдер Марк Стейн.

В 67 матчах за «Мэверикс» в сезоне-22/23 Вуд набирал 16,6, очка, 7,3 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.

«Мэверикс» намерены произвести обновление на позиции пятого номера, что вызывает вопросы по будущему в клубе Дуайта Пауэлла, который также станет свободным агентом этим летом.

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6 комментариев

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betwriver
Возможно, Вуд не нашел взаимопонимание с Дончичем и у них есть психологическая несовместимость в силу ментальных проблем одного или другого. Кстати, что-то подобное было у Дончича и с Порзингисом.
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Game Winner
Пауэлла оставят, этож ветеран. От его трудовой этики и вовлеченности все в офисе в восторге. Переподпишут за невысокий прайс, на стороне ему все равно никто много не даст.
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Birdman NBA
Ответ andrushapumba
менеджмент далласа это что то с чем то
такие комментарии это что-то с чём-то.
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Birdman NBA
Ответ betwriver
Возможно, Вуд не нашел взаимопонимание с Дончичем и у них есть психологическая несовместимость в силу ментальных проблем одного или другого. Кстати, что-то подобное было у Дончича и с Порзингисом.
Вуд дыра в защите, а Далласу нужен хороший страхующий большой.
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