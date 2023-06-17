«Даллас» не планирует сохранять Кристиана Вуда в межсезонье
Тяжелый форвард «Далласа» Кристиан Вуд с высокой долей вероятности покинет клуб в межсезонье-2023, когда станет свободным агентом.
Об этом сообщил инсайдер Марк Стейн.
В 67 матчах за «Мэверикс» в сезоне-22/23 Вуд набирал 16,6, очка, 7,3 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.
«Мэверикс» намерены произвести обновление на позиции пятого номера, что вызывает вопросы по будущему в клубе Дуайта Пауэлла, который также станет свободным агентом этим летом.
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