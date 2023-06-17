«Даллас» не планирует сохранять Кристиана Вуда в межсезонье

Тяжелый форвард « » с высокой долей вероятности покинет клуб в межсезонье-2023, когда станет свободным агентом.

Об этом сообщил инсайдер Марк Стейн.

В 67 матчах за «Мэверикс» в сезоне-22/23 Вуд набирал 16,6, очка, 7,3 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.

«Мэверикс» намерены произвести обновление на позиции пятого номера, что вызывает вопросы по будущему в клубе Дуайта Пауэлла, который также станет свободным агентом этим летом.

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