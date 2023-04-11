Кристиан Вуд: «Хочу поблагодарить всех за поддержку, «Даллас» занимает особое место в моем сердце»
Форвард «Далласа» Кристиан Вуд после завершения сезона для команды написал сообщение, которое многими в сети было воспринято как прощальное.
Вуд в межсезонье становится свободным агентом. Ходят слухи, что «Мэверикс» не станут предлагать форварду продление контракта.
«Хочу поблагодарить всех и в особенности болельщиков «Мэвз» за поддержку в этом сезоне. «Даллас» занимает особое место в моем сердце. Возвращаюсь к работе...» – написал Вуд.
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
2 комментария