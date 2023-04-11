Кристиан Вуд: «Хочу поблагодарить всех за поддержку, «Даллас» занимает особое место в моем сердце»

Теги Даллас НБА Кристиан Вуд Баскетбол

Форвард «Далласа» Кристиан Вуд после завершения сезона для команды написал сообщение, которое многими в сети было воспринято как прощальное.

Вуд в межсезонье становится свободным агентом. Ходят слухи, что «Мэверикс» не станут предлагать форварду продление контракта.

«Хочу поблагодарить всех и в особенности болельщиков «Мэвз» за поддержку в этом сезоне. «Даллас» занимает особое место в моем сердце. Возвращаюсь к работе...» – написал Вуд.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Birdman NBA
Ответ Артём Артём
Думаю, в другой команде он будет куда лучше смотреться чем в Далласе( если неправ скажите)
Человек сменил 7 команд. Единственое место где он задержался более чем на сезон это сливающий Хьюстон. Это уже о чем то да говорит.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Артём
Думаю, в другой команде он будет куда лучше смотреться чем в Далласе( если неправ скажите)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий