Кристиан Вуд: «Хочу поблагодарить всех за поддержку, «Даллас» занимает особое место в моем сердце»

Форвард « » после завершения сезона для команды написал сообщение, которое многими в сети было воспринято как прощальное.

Вуд в межсезонье становится свободным агентом. Ходят слухи, что «Мэверикс» не станут предлагать форварду продление контракта.

«Хочу поблагодарить всех и в особенности болельщиков «Мэвз» за поддержку в этом сезоне. «Даллас» занимает особое место в моем сердце. Возвращаюсь к работе...» – написал Вуд.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?