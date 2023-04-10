«Даллас» с высокой вероятностью расстанется с Кристианом Вудом в межсезонье

Тяжелый форвард « » , скорее всего, покинет клуб в межсезонье-2023, когда станет свободным агентом.

Об этом написал инсайдер Марк Стейн.

«Все идет к тому, что Вуду не предложат продление контракта в «Далласе». Такая возможность была под вопросом еще до перехода Ирвинга», – информирует Стейн.

В 67 матчах за «Мэверикс» в сезоне-22/23 Вуд набирал 16,6, очка, 7,3 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган