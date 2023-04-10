«Даллас» с высокой вероятностью расстанется с Кристианом Вудом в межсезонье

Теги возможные переходы Даллас НБА Кристиан Вуд Марк Стейн Баскетбол

Тяжелый форвард «Далласа» Кристиан Вуд, скорее всего, покинет клуб в межсезонье-2023, когда станет свободным агентом.

Об этом написал инсайдер Марк Стейн.

«Все идет к тому, что Вуду не предложат продление контракта в «Далласе». Такая возможность была под вопросом еще до перехода Ирвинга», – информирует Стейн.

В 67 матчах за «Мэверикс» в сезоне-22/23 Вуд набирал 16,6, очка, 7,3 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SopTecret
Оставят одного Дончича и будут набирать состав с нуля, один шанс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
К Вуду нужен добротный защитный центр (или ПФ если смол-болл с ним гонять), чтобы за ним подчищать - тогда он будет приносить нормальную такую пользу. Короче - к нему нуже кто-то типа Гобера, Дэвиса, Вандербилта или Др. Грина - тогда Вуд будет в порядке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Новиков
Ответ Killmeporch
стата же отличная, я просто игры не смотрел. Или он плох? Может кто объяснить в чем причина?
Без защиты, подборы в большинстве на чистых щитах, уйдёт в какой-нибудь шарлотт, будет там 22+10 делать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dedete
Вуд отличная четверка, видимо Дончичу не хотел лизать. другой причины не вижу
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Свежий
Уйдет в другую нормальную команду и будет спокойно набирать свои 20+10, добротный игрок с хорошими атакующими скиллами.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Ответ Killmeporch
стата же отличная, я просто игры не смотрел. Или он плох? Может кто объяснить в чем причина?
В атаке он черная дыра - отдал мяч и всё забыл, а в защите очень плох, может для другой команды это не такая проблема, но в Мавс, где защиты нет вообще никакой , и мяч всегда у Дончича, он явно не подходит
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ygcn5c2ty9
Ответ Killmeporch
стата же отличная, я просто игры не смотрел. Или он плох? Может кто объяснить в чем причина?
Ну у него минус жесткий был постоянно
Ему не нравилось, что он очень мало играл
А Кидду не нравилась его защита
Хотя, в атаке хорош да
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Killmeporch
стата же отличная, я просто игры не смотрел. Или он плох? Может кто объяснить в чем причина?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий