«Даллас» с высокой вероятностью расстанется с Кристианом Вудом в межсезонье
Тяжелый форвард «Далласа» Кристиан Вуд, скорее всего, покинет клуб в межсезонье-2023, когда станет свободным агентом.
Об этом написал инсайдер Марк Стейн.
«Все идет к тому, что Вуду не предложат продление контракта в «Далласе». Такая возможность была под вопросом еще до перехода Ирвинга», – информирует Стейн.
В 67 матчах за «Мэверикс» в сезоне-22/23 Вуд набирал 16,6, очка, 7,3 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.
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