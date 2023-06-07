Руководитель клуба НБА: «Гэйб Винсент и Макс Струс могут получить контракты на 15 млн в год»

По словам руководителя одного из клубов , игроки « » и этим летом могут подписать контракты на сумму около 15 миллионов долларов в год.

Оба игрока по окончании этого сезона выйдут на рынок свободных агентов. За нынешний сезон оба игрока заработают 1,8 млн долларов.

Струс и Винсент не были выбраны на драфте.

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