Руководитель клуба НБА: «Гэйб Винсент и Макс Струс могут получить контракты на 15 млн в год»

Теги возможные переходы Майами НБА НБА плей-офф Гэйб Винсент Макс Струс Баскетбол

По словам руководителя одного из клубов НБА, игроки «Майами» Гэйб Винсент и Макс Струс этим летом могут подписать контракты на сумму около 15 миллионов долларов в год.

Оба игрока по окончании этого сезона выйдут на рынок свободных агентов. За нынешний сезон оба игрока заработают 1,8 млн долларов.

Струс и Винсент не были выбраны на драфте.

Чудо-поход «Хит» немыслим без самого важного – панамок Тайлера Хирро

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
razval
Ответ Bdv68
А они обязаны будут пожениться?
Там они уже женаты, такие принципы в клубе))) только Джимбо за женой Уэйда подглядывает в инсте, с остальными все ясно ))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
мужик с контрактом на 1,8 млн сейчас 2 место на мвп финала
норм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ender
И очень быстро оба в других командах превратятся в кендриков наннов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий