Макс Струс: «У Джимми Батлера один из самых высоких баскетбольных IQ среди всех, кого я знаю»

Атакующий защитник « » рассказал, каково ему играть в одной команде с .

«У нас с Джимми особые отношения. В 2011 году я учился в школе и смотрел, как он играет за «Буллс». Учитывая, что я родом из Чикаго, не верится, что теперь я играю с ним в одной команде и пытаюсь помочь ему выиграть чемпионат. Моя задача – помогать ему всем, в чем он нуждается, и о чем он попросит.

У него один из самых высоких баскетбольных IQ среди всех, кого я знаю», – сказал Струс.

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