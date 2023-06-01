Макс Струс: «У Джимми Батлера один из самых высоких баскетбольных IQ среди всех, кого я знаю»

Теги Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Макс Струс Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Макс Струс рассказал, каково ему играть в одной команде с Джимми Батлером.

«У нас с Джимми особые отношения. В 2011 году я учился в школе и смотрел, как он играет за «Буллс». Учитывая, что я родом из Чикаго, не верится, что теперь я играю с ним в одной команде и пытаюсь помочь ему выиграть чемпионат. Моя задача – помогать ему всем, в чем он нуждается, и о чем он попросит.

У него один из самых высоких баскетбольных IQ среди всех, кого я знаю», – сказал Струс.

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3 комментария

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Максим Макеев
а у джейсона тейтума iq самый слабый из всех с кем я играл наверняка добавил Струс🙃
+4
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МЗ
У Струса релиз автоматически быстрый. Отточен невероятно. Даже сложно представить, сколько он работал на тренировках.
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Александр Митраков
Ага, а трёшку в том году в концовке против "Бостона" кто шмальнул?
+1
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