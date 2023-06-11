Макс Струс в финальной серии реализует 20% открытых трехочковых

По данным Five Reasons Sports, атакующий защитник «Майами» в финальной серии плей-офф против « » (1-3) реализует лишь 20 процентов открытых бросков из-за дуги.

Показатели Струса в первых четырех матчах финальной серии – 4,3 очка, 4,0 подбора и 3,5 передачи при 16,1% с игры и 19,2% из-за дуги.

Пятый матч состоится в понедельник, 12 июня.

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