Макс Струс в финальной серии реализует 20% открытых трехочковых
По данным Five Reasons Sports, атакующий защитник «Майами» Макс Струс в финальной серии плей-офф против «Денвера» (1-3) реализует лишь 20 процентов открытых бросков из-за дуги.
Показатели Струса в первых четырех матчах финальной серии – 4,3 очка, 4,0 подбора и 3,5 передачи при 16,1% с игры и 19,2% из-за дуги.
Пятый матч состоится в понедельник, 12 июня.
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