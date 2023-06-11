Макс Струс в финальной серии реализует 20% открытых трехочковых

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Макс Струс Баскетбол

По данным Five Reasons Sports, атакующий защитник «Майами» Макс Струс в финальной серии плей-офф против «Денвера» (1-3) реализует лишь 20 процентов открытых бросков из-за дуги.

Показатели Струса в первых четырех матчах финальной серии – 4,3 очка, 4,0 подбора и 3,5 передачи при 16,1% с игры и 19,2% из-за дуги.

Пятый матч состоится в понедельник, 12 июня.

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4 комментария

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Caracalla
Не понимаю гонева на него и Винсента — челы уже и так выше своей головы несколько раз прыгнули.
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alex765
Странно, что они резко сдали. Наверное в этом есть заслуга защиты Денвера и работа Мэлоуна
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Артем Кузнецов
Статистика, идёт уравнивание, они забивали 50%+ в предыдущих сериях, такое даже Стеф не позволял себе, явная аномалия
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NikolayOss
Ответ alex765
Странно, что они резко сдали. Наверное в этом есть заслуга защиты Денвера и работа Мэлоуна
И затянувшейся серии с Бостоном.
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