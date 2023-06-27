Джоэл Эмбиид не сыграет за сборную Франции на ЧМ-2023

Теги Филадельфия Венсан Колле сборная Франции сборная США НБА Джоэл Эмбиид Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид имеет французский и американский паспорта. Звездный баскетболист еще не определился, за какую сборную будет играть.

По словам главного тренера сборной Франции Венсана Колле, Эмбиид не сыграет за команду на ЧМ-2023, даже если выберет именно ее.

«Не в этом году.

Мы не знаем, какое решение примет Эмбиид. Ждем и надеемся, что это будет Франция», – сказал Колле.

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7 комментариев

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kiper88
Ему вообще за сборную играть нельзя. Он сезон в нба с трудом проводит, а тут ещё доп нагрузка
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Andy
Псевдомвп слишком слаб что бы еще и за сборную играть.
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Ужратый Гусениц
Ответ Lay's
Ктот сомневался?) ему ж по приколу гр-во дали или за какие заслуги?) вырос в Камеруне, в 16 прикатил в США и с тех пор живет тут, оттого и есть местное)
может гражданам Франции скидка в Диснейленде в Париже ?) вот Джоэлька и захотел
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vlasovsport
Какое шоу запорол... Фу-фу-фу...
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Niyaz niyaz
Щас Ваньяма еще этот вместо Франции США выберет,совсем французам будет весело
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