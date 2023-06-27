Джоэл Эмбиид не сыграет за сборную Франции на ЧМ-2023
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид имеет французский и американский паспорта. Звездный баскетболист еще не определился, за какую сборную будет играть.
По словам главного тренера сборной Франции Венсана Колле, Эмбиид не сыграет за команду на ЧМ-2023, даже если выберет именно ее.
«Не в этом году.
Мы не знаем, какое решение примет Эмбиид. Ждем и надеемся, что это будет Франция», – сказал Колле.
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