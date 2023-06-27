Главный тренер сборной Франции и « » Венсан Колле считает, что европейские баскетболисты продолжат развивать успех и в обозримом будущем займет ведущие роли в НБА.

«Мне бы хотелось, чтобы стал как , добился бы такого же успеха. У него есть необходимый потенциал, на самое сложное – реализовать его. Виктору всего 19 лет. Я знаю его очень хорошо, потому что тренировал его. С учетом моего видения ситуации, я могу представить его очень успешным.

Возможно, через несколько лет все лучшие игроки в НБА будут из Европы», – заявил Колле.

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