Венсан Колле: «Возможно, через несколько лет все лучшие игроки в НБА будут из Европы»
Главный тренер сборной Франции и «Метрополитана» Венсан Колле считает, что европейские баскетболисты продолжат развивать успех и в обозримом будущем займет ведущие роли в НБА.
«Мне бы хотелось, чтобы Виктор Вембаньяма стал как Никола Йокич, добился бы такого же успеха. У него есть необходимый потенциал, на самое сложное – реализовать его. Виктору всего 19 лет. Я знаю его очень хорошо, потому что тренировал его. С учетом моего видения ситуации, я могу представить его очень успешным.
Возможно, через несколько лет все лучшие игроки в НБА будут из Европы», – заявил Колле.
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