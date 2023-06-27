Венсан Колле: «Возможно, через несколько лет все лучшие игроки в НБА будут из Европы»

Теги Денвер Сан-Антонио Венсан Колле сборная Франции НБА Метрополитан Никола Йокич Виктор Вембаньяма Баскетбол

Главный тренер сборной Франции и «Метрополитана» Венсан Колле считает, что европейские баскетболисты продолжат развивать успех и в обозримом будущем займет ведущие роли в НБА.

«Мне бы хотелось, чтобы Виктор Вембаньяма стал как Никола Йокич, добился бы такого же успеха. У него есть необходимый потенциал, на самое сложное – реализовать его. Виктору всего 19 лет. Я знаю его очень хорошо, потому что тренировал его. С учетом моего видения ситуации, я могу представить его очень успешным. 

Возможно, через несколько лет все лучшие игроки в НБА будут из Европы», – заявил Колле.

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2 комментария

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Rodbert
Немного перепутал, вот так будет правильно сказать: "все лучшие игроки Европы будут в НБА.
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