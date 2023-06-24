Генменеджер «Руны» Сергей Юхневич об уходе тренера Бартунова: «Возможность поработать вместе еще будет»

Теги ЦСКА Олег Бартунов Единая лига ВТБ Руна Сергей Юхневич Баскетбол

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич прокомментировал уход Олега Бартунова с поста главного тренера команды.

Бартунов продолжит карьеру в штабе ЦСКА.

«Мы безумно благодарны Олегу за его работу в нашем клубе. Многое получалось и многое не получалось, но я считаю, что вместе мы добились очень положительных и высоких результатов.

Хочу пожелать ему только удачи и думаю, что возможность поработать вместе еще будет», – заявил Юхневич.

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