Генменеджер «Руны» Сергей Юхневич об уходе тренера Бартунова: «Возможность поработать вместе еще будет»
Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич прокомментировал уход Олега Бартунова с поста главного тренера команды.
Бартунов продолжит карьеру в штабе ЦСКА.
«Мы безумно благодарны Олегу за его работу в нашем клубе. Многое получалось и многое не получалось, но я считаю, что вместе мы добились очень положительных и высоких результатов.
Хочу пожелать ему только удачи и думаю, что возможность поработать вместе еще будет», – заявил Юхневич.
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