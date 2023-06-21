Никола Миротич после победы в финале над «Реалом»: «Вероятно, это мой последний момент в Испании»
Форвард «Барселоны» Никола Миротич после победы в финальной серии АСВ над «Реалом» (3-0) подтвердил, что с высокой вероятностью продолжит карьеру за пределами Испании.
«Барселона» решила расторгнуть контракт с Миротичем.
«Хочу поблагодарить всех каталонцев за поддержку в течение этой недели. Я снял с плеч большой груз. Они заслужили этот титул.
Вероятно, это мой последний момент в Испании. Поэтому мне и хочется воспользоваться возможностью и поблагодарить болельщиков», – заявил Миротич.
Сообщалось, что Миротич может перейти в «Милан», «Монако», «Партизан» или «Црвену Звезду».
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