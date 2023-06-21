Никола Миротич после победы в финале над «Реалом»: «Вероятно, это мой последний момент в Испании»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Реал чемпионат Испании Никола Миротич Баскетбол

Форвард «Барселоны» Никола Миротич после победы в финальной серии АСВ над «Реалом» (3-0) подтвердил, что с высокой вероятностью продолжит карьеру за пределами Испании.

«Барселона» решила расторгнуть контракт с Миротичем.

«Хочу поблагодарить всех каталонцев за поддержку в течение этой недели. Я снял с плеч большой груз. Они заслужили этот титул.

Вероятно, это мой последний момент в Испании. Поэтому мне и хочется воспользоваться возможностью и поблагодарить болельщиков», – заявил Миротич.

Сообщалось, что Миротич может перейти в «Милан», «Монако», «Партизан» или «Црвену Звезду».

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий