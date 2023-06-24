Ассистент Антон Катаев покинут тренерский штаб «Руны»

Теги Антон Катаев Единая лига ВТБ Руна Сергей Юхневич Баскетбол

«Руна» объявила об уходе из команды помощника главного тренера Антона Катаева.

Вместе с «викингами» специалист выиграл бронзовые медали Кубка России и дважды брал «серебро» Суперлиги.

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич отдал должное Катаеву.

«Антон Николаевич работал с нами 3 года. За это время он стал очень родным человеком для всего клуба. Уверен, следующий шаг в его карьере будет только наверх. Я очень благодарен ему за все, что он сделал для нас и нашей большой семьи», – заявил Юхневич.

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