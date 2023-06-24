Ассистент Антон Катаев покинут тренерский штаб «Руны»

« » объявила об уходе из команды помощника главного тренера Антона Катаева.



Вместе с «викингами» специалист выиграл бронзовые медали Кубка России и дважды брал «серебро» Суперлиги.



Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич отдал должное Катаеву.

«Антон Николаевич работал с нами 3 года. За это время он стал очень родным человеком для всего клуба. Уверен, следующий шаг в его карьере будет только наверх. Я очень благодарен ему за все, что он сделал для нас и нашей большой семьи», – заявил Юхневич.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023