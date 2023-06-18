Игорь Кочарян: «Контракт МБА с Глебом Шейко рассчитан на два года»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян сообщил, что контракт с защитником Глебом Шейко подписан на два года.

«Это обоюдное желание сотрудничества. Нам нужен был игрок с таким набором функций, как у Глеба. Он еще в хорошем возрасте находится, и есть у него внутренний запрос на развитие, прогресс.

В общем, мы в принципе достаточно быстро договорились. Мне кажется, это должно быть перспективно для обеих сторон. То есть мы получим человека, который может решать задачи, а Глеб сможет выйти на новую ступень развития в карьере. Соглашение с Шейко рассчитано на два года», — сказал Кочарян.

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