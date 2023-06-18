Игорь Кочарян: «Контракт МБА с Глебом Шейко рассчитан на два года»

Теги Игорь Кочарян Единая лига ВТБ МБА Глеб Шейко Баскетбол

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян сообщил, что контракт с защитником Глебом Шейко подписан на два года.

«Это обоюдное желание сотрудничества. Нам нужен был игрок с таким набором функций, как у Глеба. Он еще в хорошем возрасте находится, и есть у него внутренний запрос на развитие, прогресс.

В общем, мы в принципе достаточно быстро договорились. Мне кажется, это должно быть перспективно для обеих сторон. То есть мы получим человека, который может решать задачи, а Глеб сможет выйти на новую ступень развития в карьере. Соглашение с Шейко рассчитано на два года», — сказал Кочарян.

Так что же это было? Сезон Единой лиги — в сюжетах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий