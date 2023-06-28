«Санз» выставили квалификационные предложения Джоку Лэндейлу и Сэйбену Ли

«Финикс» выставил квалификационные предложения центровому (27 лет, 211 см) и разыгрывающему Сэйбену Ли (24 года, 188 см), сообщает журналист Кит Смит. Ли предложен двусторонний контракт.

С 1 июля оба игрока будут ограниченно свободными агентами.

Австралиец Лэндейл в минувшем сезоне провел за «Санз» 69 матчей, набирая в среднем 6,6 очка и 4,1 подбора. На счету Ли 23 матча за команду с показателями 6,3 очка, 2,8 передачи и 2,0 подбора.

Какая ценность Брэдли Била? А где теперь окажется Крис Пол? «Финикс» – новый фаворит? Все о первом обмене лета в НБА