«Нетс» выставили квалификационное предложение Кэму Джонсону

« » выставил квалификационное предложение (27 лет, 203 см), сообщает журналист Кит Смит. Форвард станет ограниченно свободным агентом.

Джонсон перешел в «Нетс» из «Санз» перед февральским дедлайном в результате обмена с участие Кевина Дюрэнта. В 25 матчах за команду форвард набирал в среднем 16,6 очка, 4,8 подбора, 2,1 передачи и 1,4 перехвата.

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