«Нетс» выставили квалификационное предложение Кэму Джонсону

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кэмерон Джонсон Баскетбол

«Бруклин» выставил квалификационное предложение Кэму Джонсону (27 лет, 203 см), сообщает журналист Кит Смит. Форвард станет ограниченно свободным агентом.

Джонсон перешел в «Нетс» из «Санз» перед февральским дедлайном в результате обмена с участие Кевина Дюрэнта. В 25 матчах за команду форвард набирал в среднем 16,6 очка, 4,8 подбора, 2,1 передачи и 1,4 перехвата.

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