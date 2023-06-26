«Детройт» готов дать Кэму Джонсону больше 100 млн долларов на 4 года
Форвард «Бруклина» Кэм Джонсон станет ограниченно свободным агентом этим летом.
Ранее появилась информация, что «Нетс» готовы предложить ему контракт на 90 млн долларов и 4 года, но могут поднять ставку и до 100 млн.
По информации обозревателя «Детройта» Джеймса Эдвардса, «Пистонс» намерены включиться в борьбу за форварда.
Сообщается, что «Детройт» «спокойно предложит 100 млн на 4 года», а «может и немного больше».
«Пистонс» ранее возглавил бывший главный тренер Джонсона Монти Уильямс.
У «Нетс» будет право повторить любое предложение сторонней команды.
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