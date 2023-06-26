«Детройт» готов дать Кэму Джонсону больше 100 млн долларов на 4 года

Теги Детройт Бруклин НБА Монти Уильямс Кэмерон Джонсон Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кэм Джонсон станет ограниченно свободным агентом этим летом.

Ранее появилась информация, что «Нетс» готовы предложить ему контракт на 90 млн долларов и 4 года, но могут поднять ставку и до 100 млн.

По информации обозревателя «Детройта» Джеймса Эдвардса, «Пистонс» намерены включиться в борьбу за форварда.

Сообщается, что «Детройт» «спокойно предложит 100 млн на 4 года», а «может и немного больше».

«Пистонс» ранее возглавил бывший главный тренер Джонсона Монти Уильямс.

У «Нетс» будет право повторить любое предложение сторонней команды.

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2 комментария

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Voffka89
90 миллионов, 100 миллионов, кто предложит 110 миллионов?
+2
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+2
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Донован хозяин НБА
Может, но вопрос-зачем?
0
0
0
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