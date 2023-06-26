«Детройт» готов дать Кэму Джонсону больше 100 млн долларов на 4 года

Форвард « » станет ограниченно свободным агентом этим летом.

Ранее появилась информация, что «Нетс» готовы предложить ему контракт на 90 млн долларов и 4 года, но могут поднять ставку и до 100 млн.

По информации обозревателя « » Джеймса Эдвардса, «Пистонс» намерены включиться в борьбу за форварда.

Сообщается, что «Детройт» «спокойно предложит 100 млн на 4 года», а «может и немного больше».

«Пистонс» ранее возглавил бывший главный тренер Джонсона Монти Уильямс.

У «Нетс» будет право повторить любое предложение сторонней команды.

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