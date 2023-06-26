Патрик Миллс: «Слышал, что Бен Симмонс отлично смотрится и хорошо себя чувствует. Надеюсь, он сыграет за Австралию»

Разыгрывающий « » надеется, что его друг и одноклубник успеет восстановиться после операции и сыграет за Австралию на ЧМ-2023.

«У нас все еще есть несколько недель. Согласно поступающей информации и из того, что слышал я, он работает над своим телом и набирает в форму. Бен здоров, как мне кажется, все ему этого желают, все хотят видеть его таким. Так что в первую очередь для него самого важно достичь той стадии, когда он снова может быть Беном Симмонсом.

Бен наверняка надеется провести межсезонье, полное тренировок и работы над телом, занятий на площадке и за ее пределами. Судя по тому, что я слышал, он отлично смотрится и хорошо себя чувствует. Посмотрим, как все будет развиваться. Думаю, пока что нам надо просто подождать», – заявил Миллс.

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