Патрик Миллс: «Слышал, что Бен Симмонс отлично смотрится и хорошо себя чувствует. Надеюсь, он сыграет за Австралию»

Теги Бруклин сборная Австралии НБА Патрик Миллс Бен Симмонс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Патрик Миллс надеется, что его друг и одноклубник Бен Симмонс успеет восстановиться после операции и сыграет за Австралию на ЧМ-2023.

«У нас все еще есть несколько недель. Согласно поступающей информации и из того, что слышал я, он работает над своим телом и набирает в форму. Бен здоров, как мне кажется, все ему этого желают, все хотят видеть его таким. Так что в первую очередь для него самого важно достичь той стадии, когда он снова может быть Беном Симмонсом.

Бен наверняка надеется провести межсезонье, полное тренировок и работы над телом, занятий на площадке и за ее пределами. Судя по тому, что я слышал, он отлично смотрится и хорошо себя чувствует. Посмотрим, как все будет развиваться. Думаю, пока что нам надо просто подождать», – заявил Миллс.

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4 комментария

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uncledrew
Патрик единственный кто повелся на его видео)
+5
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+5
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Райли Карри
Так он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере!
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ПП ПП
Ответ uncledrew
Патрик единственный кто повелся на его видео)
не не единственный. Я тоже в него верю.
0
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0
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pele_kan
Ответ Райли Карри
Так он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере!
Беня знает за облаву (с)
0
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