Микэл Бриджес: «Дэмиан Лиллард будет ключевым игроком в любой команде, в которую попадет»

Форвард « » заявил, что разыгрывающий будет звездой в любой команде, если « » решит его обменять.

«Дэйм есть Дэйм, все знают, что он делает и на что он способен. Он невероятный лидер, невероятный игрок. Все в мире это знают.

Он будет ключевым игроком в любой команде, в которую попадет. Он уже вошел в Топ-75, невероятный игрок. Так что, куда бы он ни перешел, если он действительно перейдет, он окажет влияние», – сказал Бриджес.

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