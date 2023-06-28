«Детройт», «Орландо» и «Индиана» интересуются Грантом Уильямсом и Максом Струсом

« », « » и « » интересуются форвардом (« ») и защитником Максом Струсом («Майами»).

Данные клубы обладают свободными деньгами в платежной ведомости и, как ожидается, будут проявлять активность на рынке.

Уильямс и Струс в июле станут свободными агентами.

Что за тип в рубиновом костюме на драфте НБА? Грэйди Дик – король тиктока: говорит голосом Дональда Дака, изображает школьниц и пляшет как чумовой

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю