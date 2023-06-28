«Детройт», «Орландо» и «Индиана» интересуются Грантом Уильямсом и Максом Струсом
«Детройт», «Орландо» и «Индиана» интересуются форвардом Грантом Уильямсом («Бостон») и защитником Максом Струсом («Майами»).
Данные клубы обладают свободными деньгами в платежной ведомости и, как ожидается, будут проявлять активность на рынке.
Уильямс и Струс в июле станут свободными агентами.
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