Виктор Оладипо воспользовался опцией на 9,5 млн долларов и останется в «Майами»

Теги переходы Майами НБА Виктор Оладипо Баскетбол

Защитник «Майами» Виктор Оладпио воспользовался опцией на 9,5 миллиона долларов и останется в команде на сезон-23/24.

Во время плей-офф-2023 Оладипо получил серьезную травму – разрыв связки надколенника левого колена. 31-летний игрок решил не завершать карьеру.

В 43 матчах завершившегося регулярного чемпионата НБА Виктор набирал 10,4 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

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2 комментария

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Stranfio
Способен ли Виктор вернутся после такой ужасной травмы в кондиции? Я желаю ему конечно лучшего, но как мне кажется отыграет пол сезона и завершит карьеру, очень хочется чтобы я ошибался, так что просто поживем и увидим. А игрок шикарный.
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Ruslan Fatianov
Майами надо бы разжиться пиками второго раунда, и спихнуть Витька за какого-нибудь Монте Морриса.
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