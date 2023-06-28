Виктор Оладипо воспользовался опцией на 9,5 млн долларов и останется в «Майами»
Защитник «Майами» Виктор Оладпио воспользовался опцией на 9,5 миллиона долларов и останется в команде на сезон-23/24.
Во время плей-офф-2023 Оладипо получил серьезную травму – разрыв связки надколенника левого колена. 31-летний игрок решил не завершать карьеру.
В 43 матчах завершившегося регулярного чемпионата НБА Виктор набирал 10,4 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.
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