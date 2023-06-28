«Майами» проявляет интерес к Данило Галлинари

«Майами» внимательно следит за ситуацией вокруг опытного форварда (34 года, 208 см), который, как ожидается, станет свободным агентом после выкупа контракта с « ».

Итальянец пропустил весь прошлый сезон за «Бостон» из-за разрыва передней крестообразной связки. На прошлой неделе форвард перешел из «Селтикс» в «Уизардс» в результате трехстороннего обмена.

Если выкуп контракта состоится, « », как ожидается, станет претендентом на подписание итальянского форварда.

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