«Майами» проявляет интерес к Данило Галлинари
«Майами» внимательно следит за ситуацией вокруг опытного форварда Данило Галлинари (34 года, 208 см), который, как ожидается, станет свободным агентом после выкупа контракта с «Вашингтоном».
Итальянец пропустил весь прошлый сезон за «Бостон» из-за разрыва передней крестообразной связки. На прошлой неделе форвард перешел из «Селтикс» в «Уизардс» в результате трехстороннего обмена.
Если выкуп контракта состоится, «Майами», как ожидается, станет претендентом на подписание итальянского форварда.
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