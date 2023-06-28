«Майами» проявляет интерес к Данило Галлинари

Теги возможные переходы Майами НБА Вашингтон Данило Галлинари Баскетбол

«Майами» внимательно следит за ситуацией вокруг опытного форварда Данило Галлинари (34 года, 208 см), который, как ожидается, станет свободным агентом после выкупа контракта с «Вашингтоном».

Итальянец пропустил весь прошлый сезон за «Бостон» из-за разрыва передней крестообразной связки. На прошлой неделе форвард перешел из «Селтикс» в «Уизардс» в результате трехстороннего обмена.

Если выкуп контракта состоится, «Майами», как ожидается, станет претендентом на подписание итальянского форварда.

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1 комментарий

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Swhat
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