«Кингз» и Харрисон Барнс возобновили переговоры о продлении контракта

Теги возможные переходы Сакраменто НБА Харрисон Барнс Баскетбол

«Сакраменто» и форвард Харрисон Барнс (31 год, 203 см) возобновили переговоры о продлении контракта, сообщает обозреватель «Кингз» Джеймс Хэм со ссылкой на источники из лиги.

Ранее сообщалось, что стороны обсуждали возможное продление контракта в течение нескольких недель, но не смогли договориться и прекратили переговоры.

Рынок свободных агентов откроется в пятницу, 30 июня. Барнс станет неограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне 31-летний форвард набирал 15,0 очка, 4,5 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.

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1 комментарий

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Stranfio
Им и правда лучше переподписать его, чем подписывать Кузму и пытаться его встроить в свою игру.
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