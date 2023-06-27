«Кингз» и Домантас Сабонис могут подписать новый 4-летний контракт на 120 млн

У « » после драфта появилась возможность пересмотреть и расширить контракт литовского центрового , сообщает инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер.

Согласно источникам, ожидается, что сумма нового контракта составит около 120 миллионов долларов за 4 года.

В 2019 году Сабонис подписал с «Индианой» продление контракта на 4 года и 74,9 миллиона.

Кто лучше играет в баскетбол: левши или правши