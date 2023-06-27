«Кингз» и Домантас Сабонис могут подписать новый 4-летний контракт на 120 млн

Теги возможные переходы Сакраменто НБА Домантас Сабонис Баскетбол

У «Сакраменто» после драфта появилась возможность пересмотреть и расширить контракт литовского центрового Домантаса Сабониса, сообщает инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер.

Согласно источникам, ожидается, что сумма нового контракта составит около 120 миллионов долларов за 4 года.

В 2019 году Сабонис подписал с «Индианой» продление контракта на 4 года и 74,9 миллиона.

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10 комментариев

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Marsel Bannerpilot
адекватно, второй лучший игрок
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Tydeus
Очередной дисконт от Сабониса. Явно есть команды, что готовы на 3-5 млн. в сезон платить больше
+6
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old folk
Отличная сделка за эти деньги
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Александр Горлов
Ответ Ali Kurainov 2.0
Этот "второй лучший игрок" стал неиграбельным в плове против гсв
Пару лет Джокер был "неиграбелен в ПО", Денвер был "командой регулярки", которая только в пузыре чудом кого-то там обыграла.
Жизнь не стоит на месте, сядут с батей, внесут коррективы и будут Короли каждый год бороться за победу.
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roentgen
справедливо
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betwriver
Этот же источник (Yahoo! Sports) пишет также, что Кайл Кузьма является также возможной целью Сакраменто (даже с новым контрактом на Сабониса, а также ожиданием Кингз вернуть универсального форварда Трея Лайлса), «Сакраменто» может иметь более 25 миллионов долларов на Кузьму. Смотрим.
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Abdulla
Такие суммы фигурируют при разговоре о пассажирах типа Кузьмы...
А тут игрок делающий разницу и делающий свою команду намного лучше, умеющий вообще всё. Почти Йокич, блин.
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Misha_Sapunov
Ответ Александр Горлов
Пару лет Джокер был "неиграбелен в ПО", Денвер был "командой регулярки", которая только в пузыре чудом кого-то там обыграла. Жизнь не стоит на месте, сядут с батей, внесут коррективы и будут Короли каждый год бороться за победу.
ложь про йокича
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Александр Горлов
Ответ Misha_Sapunov
ложь про йокича
Да хорош, говорили же: нельзя построить чемпионскую команду вокруг такого лидера, тип неважно, что он там делает на чужой половине, в защите ему отгружают мильён очков.
Лень искать, но 100% преобладало такое мнение тогда в коментах
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