«Кингз» и Домантас Сабонис могут подписать новый 4-летний контракт на 120 млн
У «Сакраменто» после драфта появилась возможность пересмотреть и расширить контракт литовского центрового Домантаса Сабониса, сообщает инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер.
Согласно источникам, ожидается, что сумма нового контракта составит около 120 миллионов долларов за 4 года.
В 2019 году Сабонис подписал с «Индианой» продление контракта на 4 года и 74,9 миллиона.
Жизнь не стоит на месте, сядут с батей, внесут коррективы и будут Короли каждый год бороться за победу.
А тут игрок делающий разницу и делающий свою команду намного лучше, умеющий вообще всё. Почти Йокич, блин.
Лень искать, но 100% преобладало такое мнение тогда в коментах