«Майами» может отчислить Кайла Лаури, если не обменяет

Теги возможные переходы Кайл Лаури Майами НБА Баскетбол

«Майами» рассматривает возможность расторжения контракта с Кайлом Лаури (37 лет, 183 см), если клубу не удастся обменять опытного разыгрывающего.

В контракте Лаури остался один год, за который он должен получить 29,7 миллиона долларов.

Чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто» в прошедшем сезоне набирал за «Майами» 11,5 очка, 4,1 подбора и 5,0 передачи в среднем за матч.

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6 комментариев

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Эрмек Акбаев
Ответ МЗ
Неужели так впечатлил прогресс Гейба или всё же в офисе Хит наконец-то поняли, что Лаури на свои деньги не играет и уже не заиграет?
Ну в ПО хорошо помогал
+10
-2
+8
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Tim Timson
ну значит многие подождут)
+1
0
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Ann Tretiakova
а что Хит выиграет, если выкупят его контакт ... сэкономят 5 лямов ? вряд ли Лаури скинет больше ... и что ? кого они хотят взять на его место за этих 5 лямов ?)) снова возьмут 3 незадрафтованных игрока...
+1
0
+1
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МЗ
Неужели так впечатлил прогресс Гейба или всё же в офисе Хит наконец-то поняли, что Лаури на свои деньги не играет и уже не заиграет?
0
0
0
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Ali Kurainov 2.0
Кайл "Big Bubble Butt Booty" Лаури еще 1-2 сезона может выдать
0
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