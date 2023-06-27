«Майами» может отчислить Кайла Лаури, если не обменяет

« » рассматривает возможность расторжения контракта с (37 лет, 183 см), если клубу не удастся обменять опытного разыгрывающего.

В контракте Лаури остался один год, за который он должен получить 29,7 миллиона долларов.

Чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто» в прошедшем сезоне набирал за «Майами» 11,5 очка, 4,1 подбора и 5,0 передачи в среднем за матч.

Титул у «Наггетс»! Страдали 56 лет, пока не затащил Йокич – лучший игрок мира и чемпион праздничных речей 🏆