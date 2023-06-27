Александр Церковный: «Винс Хантер по-настоящему раскрылся именно в прошедшем сезоне»
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал переход в команду «большого» Винса Хантера, который ранее выступал за УНИКС.
«Винс по-настоящему раскрылся как игрок именно в прошедшем сезоне.
Учитывая уже имеющийся опыт выступления Хантера в Единой лиге ВТБ, мы видим его не только сильным, но и надежным звеном нашей передней линии», – заявил Церковный.
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