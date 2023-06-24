«Реал» расстался с Адамом Хангой

Испанский « » официально объявил об уходе из команды легкого форварда (34 года, 200 см).

Клуб принял решение не активировать опцию на следующий сезон в контракте баскетболиста.

Ханга провел за «Реал» два сезона, выиграв один титул чемпиона Евролиги, один титул чемпиона ACB и два титула победителя Суперкубка Испании.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании форвард принял участие в 28 матчах. Ханга в среднем набирал 5 очков и 1,9 подбора за 14,6 минуты на паркете.

Катастрофа Ясикявичюса, разоблачение Майка Джеймса, шедевр Серхио Юля. Что останется после «Финала четырех» Евролиги