«Реал» расстался с Адамом Хангой

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Адам Ханга Баскетбол

Испанский «Реал» официально объявил об уходе из команды легкого форварда Адама Ханги (34 года, 200 см).

Клуб принял решение не активировать опцию на следующий сезон в контракте баскетболиста.

Ханга провел за «Реал» два сезона, выиграв один титул чемпиона Евролиги, один титул чемпиона ACB и два титула победителя Суперкубка Испании.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании форвард принял участие в 28 матчах. Ханга в среднем набирал 5 очков и 1,9 подбора за 14,6 минуты на паркете.

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