«Реал» ведет переговоры о продлении контракта с Габриэлем Деком

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Габриэль Дек Баскетбол

Мадридский «Реал» и форвард Габриэль Дек (28 лет, 198 см) ведут переговоры о продлении контракта, сообщает Marca.

Действующее соглашение аргентинца истекает в 2024 году.

«Реалу» известно, что несколько клубов проявили к Деку интерес и готовы этим летом заплатить большой выкуп за игрока.

Дек был признан MVP прошедшего тура Евролиги вместе с форвардом «Монако» Чимой Монеке.

«Молчание ягнят» я называл «Тишиной баранчиков». Одиссея Хосе Бирюкова: от коммуналки в Москве до титулов с «Реалом»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий