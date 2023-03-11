«Реал» ведет переговоры о продлении контракта с Габриэлем Деком
Мадридский «Реал» и форвард Габриэль Дек (28 лет, 198 см) ведут переговоры о продлении контракта, сообщает Marca.
Действующее соглашение аргентинца истекает в 2024 году.
«Реалу» известно, что несколько клубов проявили к Деку интерес и готовы этим летом заплатить большой выкуп за игрока.
Дек был признан MVP прошедшего тура Евролиги вместе с форвардом «Монако» Чимой Монеке.
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