Никола Миротич может перейти в «Милан», «Монако», «Партизан» или «Црвену Звезду»
Eurohoops назвал клубы, в которых может продолжить карьеру звездный форвард «Барселоны» Никола Миротич.
По информации СМИ, «Барселона» уже уведомила Миротича о расторжении контракта.
Согласно сообщению инсайдера Sportando Эмилиано Карчи, Миротич договорился о переходе в итальянский «Милан», однако итальянский клуб это отрицает. Источники Eurohoops подтверждают, что Миротич ведет переговоры с «Миланом». Также форвард контактировал с «Монако».
Интерес к Миротичу также проявляют белградские клубы «Црвена Звезда» и «Партизан». Ходят слухи, что «Црвена Звезда» предлагает форварду 2,7 млн евро за следующий сезон. По информации Eurohoops, официального предложения пока не было.
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