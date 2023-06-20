Никола Миротич может перейти в «Милан», «Монако», «Партизан» или «Црвену Звезду»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Партизан Барселона Црвена Звезда MTS EA7 Эмпорио Армани Милан Никола Миротич Монако Баскетбол

Eurohoops назвал клубы, в которых может продолжить карьеру звездный форвард «Барселоны» Никола Миротич.

По информации СМИ, «Барселона» уже уведомила Миротича о расторжении контракта.

Согласно сообщению инсайдера Sportando Эмилиано Карчи, Миротич договорился о переходе в итальянский «Милан», однако итальянский клуб это отрицает. Источники Eurohoops подтверждают, что Миротич ведет переговоры с «Миланом». Также форвард контактировал с «Монако».

Интерес к Миротичу также проявляют белградские клубы «Црвена Звезда» и «Партизан». Ходят слухи, что «Црвена Звезда» предлагает форварду 2,7 млн евро за следующий сезон. По информации Eurohoops, официального предложения пока не было.

Катастрофа Ясикявичюса, разоблачение Майка Джеймса, шедевр Серхио Юля. Что останется после «Финала четырех» Евролиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий