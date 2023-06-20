Никола Миротич может перейти в «Милан», «Монако», «Партизан» или «Црвену Звезду»

Eurohoops назвал клубы, в которых может продолжить карьеру звездный форвард «Барселоны» .

По информации СМИ, « » уже уведомила Миротича о расторжении контракта.

Согласно сообщению инсайдера Sportando Эмилиано Карчи, Миротич договорился о переходе в итальянский « », однако итальянский клуб это отрицает. Источники Eurohoops подтверждают, что Миротич ведет переговоры с «Миланом». Также форвард контактировал с « ».

Интерес к Миротичу также проявляют белградские клубы «Црвена Звезда» и « ». Ходят слухи, что «Црвена Звезда» предлагает форварду 2,7 млн евро за следующий сезон. По информации Eurohoops, официального предложения пока не было.

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