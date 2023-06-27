«Лейкерс» собираются повторить любое предложение Остину Ризву и сохранить игрока (Марк Стейн)
«Лейкерс» твердо нацелены сохранить в команде легкого форварда Остина Ризва.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «озерники» собираются повторить любое предложение игроку на рынке свободных агентов.
Ризв в июле станет ограниченно свободным агентом. Заинтересованные клубы НБА могут предложить Остину 20 миллионов за сезон (общий контракт на 100 миллионов).
«Лейкерс» могут предложить Ривзу 4-летний контракт на 54 миллиона долларов, при этом у клуба будет возможность повторить предложение со стороны.
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