«Лейкерс» собираются повторить любое предложение Остину Ризву и сохранить игрока (Марк Стейн)

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Остин Ривз Марк Стейн Баскетбол

«Лейкерс» твердо нацелены сохранить в команде легкого форварда Остина Ризва.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «озерники» собираются повторить любое предложение игроку на рынке свободных агентов.

Ризв в июле станет ограниченно свободным агентом. Заинтересованные клубы НБА могут предложить Остину 20 миллионов за сезон (общий контракт на 100 миллионов).

«Лейкерс» могут предложить Ривзу 4-летний контракт на 54 миллиона долларов, при этом у клуба будет возможность повторить предложение со стороны.

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3 комментария

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Stranfio
Могут совершить ошибку, как и с Карузо в свое время, но надеюсь что договорятся, 54 ляма на 4 года звучит и правда маловато.
+6
0
+6
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armageddon123456
Ответ Дмитрий Кораблев
С живым Денвером и Финиксом это не имеет смысла. Без травм эти два клуба сейчас сильнее. Остальным сливать и формировать будущее. Но без Деда
Ну тогда ладно. Надо всем командам лиги сказать чтоб зря не пыжились - Денвер и Финикс то все равно сильнее, чего там заморачиваться. Все в перестройку!
+3
0
+3
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Дмитрий Кораблев
С живым Денвером и Финиксом это не имеет смысла. Без травм эти два клуба сейчас сильнее. Остальным сливать и формировать будущее. Но без Деда
+1
-1
0
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