Венсан Колле рассказал, в чем Виктор Вембаньяма превосходит Николу Йокича
Главный тренер сборной Франции и «Метрополитана» Венсан Колле рассказал, в чем выбранный «Сан-Антонио» под 1-м номером на драфте-2023 Виктор Вембаньяма превосходит MVP минувшего финала плей-офф НБА Николу Йокича из «Денвера».
«Йокич – особенный игрок, невероятный. У него потрясающее понимание игры, он видит раньше всех, что будет происходить на площадке, и принимает лучшие решения. Виктору предстоит работать над этим, становиться лучше в этом аспекте игры.
В чем Вембаньяма уже сейчас превосходит Йокича – это защита. И, как мне кажется, через несколько лет он станет еще сильнее в этом плане, когда прокачает свое тело», – заявил Колле.
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Давайте хоть Летнюю лигу дождёмся чтоли.