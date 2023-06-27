Главный тренер сборной Франции и «Метрополитана» Венсан Колле рассказал, в чем выбранный « » под 1-м номером на драфте-2023 превосходит MVP минувшего финала плей-офф НБА Николу Йокича из « ».

«Йокич – особенный игрок, невероятный. У него потрясающее понимание игры, он видит раньше всех, что будет происходить на площадке, и принимает лучшие решения. Виктору предстоит работать над этим, становиться лучше в этом аспекте игры.

В чем Вембаньяма уже сейчас превосходит Йокича – это защита. И, как мне кажется, через несколько лет он станет еще сильнее в этом плане, когда прокачает свое тело», – заявил Колле.

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Наталья – жена MVP финала НБА Николы Йокича. Они родились в маленьком сербском городе и знакомы с самого детства!