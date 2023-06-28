Донован Митчелл: «Задача – победа в чемпионате»

Теги Кливленд НБА Донован Митчелл Баскетбол

Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл рассказал о задаче команды в предстоящем сезоне.

«Задача – победа в чемпионате. Мы выходим на площадку именно с этой целью.

С командным успехом приходит индивидуальный. Уверен в том, что если мы будем хорошо справляться всей командой, то признание придет и никто не останется без внимания.

В предыдущем сезоне было много хорошего. Понятно, что общий итог разочаровал, мы вылетели в первом раунде. Но мы найдем способ и станем лучше. Мне нравится наша команда», – заявил Митчелл.

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9 комментариев

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Andy
Один матч у Нью Йорка сначала возьмите, чемпионы мля))
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Insamo217
или попасть в символическую сборную? ты уж определись
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Айрат Ситдиков
Ответ Andy
Один матч у Нью Йорка сначала возьмите, чемпионы мля))
Что-то в плове совсем провалились и не были похожи сами на себя. Но команда крепкая, молодые станут опытнее в этом году. Интересно за ними наблюдать.
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Кливленд-2022
Не держаться за Леверта, высвободив ресурс для маневра по ходу сезона. Попробовать Рубио в старте сезона выпускать - посмотреть на сколько минут ветерана хватит.
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Stranfio
Ну если посмотреть на восточную конференцию, Кавс будут развиваться, взяли на драфте очень интересного Бэйтса, который сам загубил свою карьеру странными решениями, да и Мобли, Аллен ,Митчелл будут пытаться в новом сезоне прорваться дальше 1 ,а может и замахнуться на финал конференции как минимум, но посмотрим как все такие окажется.
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VKing24
Задача "набрать еще пару раз 70 очков в сезоне и всё", паренек ещё не научился в ПО играть, а задачи ставит такие...
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Ann Tretiakova
ахахахаха)))) Блин , ну понятно что профспортмсен должен ставить высокие цели)))) Но блин ...борьба за чемпионство ?))
в теории- все 30 клубов которые играют в НБА борются за чемпионство ,а на самом деле ..от силы 5 клубом имеет право в голос заявлять такое ...
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Andy
Один матч у Нью Йорка сначала возьмите, чемпионы мля))
Уже взяли, если что)))
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