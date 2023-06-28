Звездный защитник « » рассказал о задаче команды в предстоящем сезоне.

«Задача – победа в чемпионате. Мы выходим на площадку именно с этой целью.

С командным успехом приходит индивидуальный. Уверен в том, что если мы будем хорошо справляться всей командой, то признание придет и никто не останется без внимания.

В предыдущем сезоне было много хорошего. Понятно, что общий итог разочаровал, мы вылетели в первом раунде. Но мы найдем способ и станем лучше. Мне нравится наша команда», – заявил Митчелл.

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