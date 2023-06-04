Донован Митчелл назвал пятерку лучших защищающихся игроков НБА

Теги Кливленд НБА Дрю Холидэй Дрэймонд Грин Маркус Смарт Донован Митчелл Бэм Адебайо О Джи Ануноби Лугенц Дорт Баскетбол

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл в шоу «Run Your Race» назвал пятерку лучших защищающихся игроков НБА.

«В произвольном порядке – Дрю Холидэй, Лугенц Дорт, О Джи Ануноби. Также включу сюда Бэма Адебайо. Кого-то пропустил. Дрэймонд Грин и Маркус Смарт делят пятое место», – сказал Митчелл.

Редкая драка в НБА: Митчелл не сдержался после удара в пах. А фанатов впечатлил тренер «Мемфиса», в борцовском броске сваливший своего же

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3 комментария

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Борис Потапкин
Мобли такой типа "ну да да, пошёл я")
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mqh9pzrxgf
Если говорить о регулярке то Яниса надо включать. Если вообще то Дэвиса и кавая
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