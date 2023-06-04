Донован Митчелл назвал пятерку лучших защищающихся игроков НБА
Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл в шоу «Run Your Race» назвал пятерку лучших защищающихся игроков НБА.
«В произвольном порядке – Дрю Холидэй, Лугенц Дорт, О Джи Ануноби. Также включу сюда Бэма Адебайо. Кого-то пропустил. Дрэймонд Грин и Маркус Смарт делят пятое место», – сказал Митчелл.
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