Донован Митчелл: «Должен был попасть в первую символическую сборную сезона»
Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл объяснил свою реакцию на попадание во вторую символическую сборную сезона-2022/23.
После объявлении пятерок Митчелл написал в соцсети: «Да пошли вы, лол».
«Мне казалось, что я должен попасть в первую сборную. Так что это одна из моих задач на следующий сезон. Мне казалось, что я был достаточно хорош для этого, но представителям СМИ так не показалось.
Я думал, что попадание моей команды в плей-офф имеет значение, но оказалось, что не имеет. Как я уже сказал, мне казалось, что я должен был попасть в первую сборную. Вместо кого – мне все равно. Я не понимаю, какие критерии», – сказал Митчелл.
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Но я приблизительно похожего мнения придерживаюсь...
В первую очередь ты должен был забивать свои броски в серии с Никс.
Во вторую, если уж не получалось с бросками, вспомнить, что ты не один на паркете в форме Кэвс и перестать пороть атаку.
И только после этого размышлять на тему символических сборных.
По Юте складывалось впечатление о том, что парень любит себя в баскетболе неоправданно сильно.
В завершившейся регулярке это впечатление несколько изменилось, в лучшую сторону. Ну а сейчас вот это...
Ну и вероятно, он ожидал подобного признания после обмена и попадания в плейоф. И отлично проведённой регулярки.
Упрекать кого-то, что он думает о попадании в символическую сборную и для него это важно в Кливленде, в его возрасте? :)