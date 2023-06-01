Донован Митчелл: «Должен был попасть в первую символическую сборную сезона»

Теги Кливленд НБА Донован Митчелл Баскетбол

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл объяснил свою реакцию на попадание во вторую символическую сборную сезона-2022/23.

После объявлении пятерок Митчелл написал в соцсети: «Да пошли вы, лол».

«Мне казалось, что я должен попасть в первую сборную. Так что это одна из моих задач на следующий сезон. Мне казалось, что я был достаточно хорош для этого, но представителям СМИ так не показалось.

Я думал, что попадание моей команды в плей-офф имеет значение, но оказалось, что не имеет. Как я уже сказал, мне казалось, что я должен был попасть в первую сборную. Вместо кого – мне все равно. Я не понимаю, какие критерии», – сказал Митчелл.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше

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22 комментария

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Insamo217
поколение статодрочеров
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scorp19
У чела задача не победить в чемпионате, а попасть в какую то сраную символическую сборную. После таких заявлений можно сразу обменивать его ибо вероятность чего то добиться с таким товарищем на дистанции очень минимальная.
+16
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Santy-44
Ответ scorp19
У чела задача не победить в чемпионате, а попасть в какую то сраную символическую сборную. После таких заявлений можно сразу обменивать его ибо вероятность чего то добиться с таким товарищем на дистанции очень минимальная.
Хотелось бы сказать, что Вы утрируете

Но я приблизительно похожего мнения придерживаюсь...
+6
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udod
а, кстати, было в истории, что бы оба гарда из первой сборной НБА не попали в плей-офф, как Лука и ШГА?
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Santy-44
Донни, друг

В первую очередь ты должен был забивать свои броски в серии с Никс.
Во вторую, если уж не получалось с бросками, вспомнить, что ты не один на паркете в форме Кэвс и перестать пороть атаку.

И только после этого размышлять на тему символических сборных.

По Юте складывалось впечатление о том, что парень любит себя в баскетболе неоправданно сильно.
В завершившейся регулярке это впечатление несколько изменилось, в лучшую сторону. Ну а сейчас вот это...
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Иванофф
Ответ scorp19
У чела задача не победить в чемпионате, а попасть в какую то сраную символическую сборную. После таких заявлений можно сразу обменивать его ибо вероятность чего то добиться с таким товарищем на дистанции очень минимальная.
А разве победа в чемпионате не приводит к попаданию в первую пятерку и получается, что нет ничего плохого, когда спортсмен хочет попасть в первую пятерку. И судя по всему ты не смотришь НБА, раз говоришь про победу в каком-то чемпионате.
+6
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scorp19
Ответ Иванофф
А разве победа в чемпионате не приводит к попаданию в первую пятерку и получается, что нет ничего плохого, когда спортсмен хочет попасть в первую пятерку. И судя по всему ты не смотришь НБА, раз говоришь про победу в каком-то чемпионате.
Так он не выиграл чемпионат, а говорит что прям должен быть в неё попасть и его обделили.
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Вадим Касаткин
Их надо в одну команду с Эмбидом, один будет опять себе MVP выпрашивать, другой вот попадание в первую символическую сборную сезона. А так, конечно, многие псевдо стары думаю слишком много о себе, а уже потом о команде, как за команды с такими "звездами" болеть?
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Stockt Malone
С какой стати? Только по перехватам в пятерку попал, но это явно не повод. Одно попадание в «плов» мало что значит, таких команд там 16, а не 5. Тем более, если в первом раунде вылетаешь. Хорошо что этот парень больше не в Юте.
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varion
Ответ scorp19
У чела задача не победить в чемпионате, а попасть в какую то сраную символическую сборную. После таких заявлений можно сразу обменивать его ибо вероятность чего то добиться с таким товарищем на дистанции очень минимальная.
Он молодой игрок, на текущую зарплату которого и его будущее, влияет именно это, а не победа в чемпионате.
Ну и вероятно, он ожидал подобного признания после обмена и попадания в плейоф. И отлично проведённой регулярки.
Упрекать кого-то, что он думает о попадании в символическую сборную и для него это важно в Кливленде, в его возрасте? :)
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Леонид Леонид
Ответ Иванофф
По твоему мнению спортсмены, борющееся за индивидуальные награды - плохие спортсмены? Т.е. индивидуальные награды для плохих спортсменов, хорошие должны отказываться от наград?
Хорошие должны отказываться от наград в пользу Донована.)
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Сергей Орлов
Не должен был.
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Xell
За что
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Лиллард унижатель!
В ПО показал, что дутая фигура, как стеклянный петушок
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Леонид Леонид
Ответ Иванофф
А разве победа в чемпионате не приводит к попаданию в первую пятерку и получается, что нет ничего плохого, когда спортсмен хочет попасть в первую пятерку. И судя по всему ты не смотришь НБА, раз говоришь про победу в каком-то чемпионате.
Иванов, но ты же сам начал смотреть НБА только с 3-го марта этого года.((
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Иванофф
Ответ Леонид Леонид
Иванов, но ты же сам начал смотреть НБА только с 3-го марта этого года.((
Откуда твой разум получил информацию, что я смотрю матчи НБА с 3-го марта этого года?
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Иванофф
Ответ scorp19
Так он не выиграл чемпионат, а говорит что прям должен быть в неё попасть и его обделили.
В первой пятерке те, кто выиграл какой-то чемпионат НБА? Интересно, кто плюсует такие комментарии, как у тебя?
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mqh9pzrxgf
Ответ scorp19
У чела задача не победить в чемпионате, а попасть в какую то сраную символическую сборную. После таких заявлений можно сразу обменивать его ибо вероятность чего то добиться с таким товарищем на дистанции очень минимальная.
Так эйндж это и сделал) а кэвс он обошелся слишком дорого чтоб сейчас отпускать
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Иванофф
Ответ Леонид Леонид
Хорошие должны отказываться от наград в пользу Донована.)
Типа Петросян должен отказаться от звания юмориста в твою пользу, т.к. ты считаешь себя юмористом круче Петросяна?
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