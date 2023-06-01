Донован Митчелл: «Должен был попасть в первую символическую сборную сезона»

Атакующий защитник « » объяснил свою реакцию на попадание во вторую символическую сборную сезона-2022/23.

После объявлении пятерок Митчелл написал в соцсети: «Да пошли вы, лол».

«Мне казалось, что я должен попасть в первую сборную. Так что это одна из моих задач на следующий сезон. Мне казалось, что я был достаточно хорош для этого, но представителям СМИ так не показалось.

Я думал, что попадание моей команды в плей-офф имеет значение, но оказалось, что не имеет. Как я уже сказал, мне казалось, что я должен был попасть в первую сборную. Вместо кого – мне все равно. Я не понимаю, какие критерии», – сказал Митчелл.

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