Джей Би Бикерстафф: «Донован Митчелл должен быть в первой символической сборной»

Главный тренер « » согласился с Донованом Митчеллом, который заявил, что должен был попасть в первую символическую сборную сезона.

«Я определенно согласен с . Мне кажется, что он должен быть в первой пятерке.

Посмотрите, как он играл в течение сезона, и как это приносило нам победы. Мы стали одной из шести или семи команд, которые выиграли 50 матчей. Очевидно, что во многом это было связано с Донованом и его игрой.

Он определенно доказал в регулярном чемпионате, что входит в пятерку лучших игроков этого сезона», – сказал Бикерстафф.

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