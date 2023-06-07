Джей Би Бикерстафф: «Донован Митчелл должен быть в первой символической сборной»
Главный тренер «Кливленда» Джей Би Бикерстафф согласился с Донованом Митчеллом, который заявил, что должен был попасть в первую символическую сборную сезона.
«Я определенно согласен с Доном. Мне кажется, что он должен быть в первой пятерке.
Посмотрите, как он играл в течение сезона, и как это приносило нам победы. Мы стали одной из шести или семи команд, которые выиграли 50 матчей. Очевидно, что во многом это было связано с Донованом и его игрой.
Он определенно доказал в регулярном чемпионате, что входит в пятерку лучших игроков этого сезона», – сказал Бикерстафф.
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