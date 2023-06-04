Донован Митчелл: «Сложнее всего защищаться против Кайри Ирвинга и Стефена Карри»

Теги Кливленд Даллас Голден Стэйт НБА Стефен Карри Кайри Ирвинг Донован Митчелл Баскетбол

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл в шоу «Run Your Race» назвал игроков, против которых сложнее всего защищаться.

«Кайри Ирвинг или Стефен Карри.

Стеф все время бегает, никогда не останавливается. Как только ты остановился, он говорит: «Хорошо, я тебя понял». Кайри – это контрприем за контрприемом. Я пытался накрыть некоторые броски Кайри, мы сцепились руками, но мяч попал точно в кольцо. Он один из самых талантливых игроков в истории», – сказал Митчелл.

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