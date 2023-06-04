Донован Митчелл: «Сложнее всего защищаться против Кайри Ирвинга и Стефена Карри»

Атакующий защитник « » в шоу «Run Your Race» назвал игроков, против которых сложнее всего защищаться.

« или Карри.

Стеф все время бегает, никогда не останавливается. Как только ты остановился, он говорит: «Хорошо, я тебя понял». Кайри – это контрприем за контрприемом. Я пытался накрыть некоторые броски Кайри, мы сцепились руками, но мяч попал точно в кольцо. Он один из самых талантливых игроков в истории», – сказал Митчелл.

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций